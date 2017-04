Le pagelle: perfetto Valtteri Bottas, la Ferrari non sfrutta la pole position

Valtteri BOTTAS 10 e Lode: Tutti si aspettavano un monologo Ferrari e un assolo di Vettel. Ma mai dare per morta questa Mercedes, che in gara ritrova la competitività perduta e trionfa meritatamente. Stavolta però non è Lewis Hamilton a dominare, ma l'uomo che non t'aspetti. Valtteri Bottas guida da fenomeno vero, comandando da vero leader dal primo all'ultimo giro. Bravissimo a prendere margine nei primi giri, super a resistere al recupero di Vettel. Vittoria meritata. Attenzione a lui anche in ottica mondiale, rischia di rubare tantissimi punti ai contendenti al titolo.

Sebastian VETTEL 9: Doveva essere la sua giornata di gloria, vincere il terzo GP su quattro ed eguagliare Schumacher in rosso. Ne esce battuto da un Valtteri in giornata di grazia. Si fa passare al via, poi non riesce a stare al ritmo del leader. Prova la strategia alternativa che, in fin dei conti, non paga del tutto, anche se è un fenomeno con gomme usatissime ad andare allo stesso ritmo di chi ha appena cambiato pneumatici. Nel finale attacca a più non posso, ma non riesce nel sorpasso. Alla fine festeggia i punti guadagnati su Hamilton.

Kimi RAIKKONEN 8: Dopo una qualifica stellare, mantiene il podio alle spalle del compagno di squadra. Nei primi giri è bravo a non farsi prendere da Hamilton, poi gareggia in solitaria fino al pit. Nel finale è l'uomo più veloce in pista. E' comunque il primo podio dell'anno per lui.

Lewis HAMILTON 6: Nel giorno del trionfo di Bottas, chi incassa una sonora legnata è proprio il compagno di squadra. Arrivare a 37 secondi da Bottas, con la stessa macchina, è una sconfitta che non t'aspetti. Si lamenta delle gomme e delle temperature per praticamente tutta la gara. Esce dal podio dopo una vita. Doveva essere un anno tranquillo almeno nel box, si ritrova ad avere un pilota velocissimo come compagno, che quest'anno al momento ha vinto tante gare quanto lui.

Max VERSTAPPEN 6: Un minuto. E' il distacco dell'unica Red Bull in classifica nei confronti del vincitore. Due mesi fa eravamo qui a dire che l'unica scuderia in grado di dar filo da torcere alla Mercedes era la squadra delle lattine austriache. E invece...

FORCE INDIA 7: L'anno scorso erano la sorpresa, quest'anno la certezza. Quarta gara di fila con entrambe le vetture a punti, questa volta con un Ocon a livello di Perez e al miglior risultato in carriera. Complimenti alla squadra di Mallya, che però non potrà festeggiare dato che è in galera...

Nico HULKENBERG 7: Conferma quanto di buono fatto vedere in Bahrain. Dopo una buona qualifica riesce a rimanere nei punti in gara, con una strategia a dir poco rischiosa. Bravissimo a tenere le ultrasoft con oltre 40 giri sul groppone.

Felipe MASSA 7: Bravo, ma soprattutto sfortunato. Se non era per la foratura dopo il pit stop, sarebbe arrivata una buona sesta posizione. Come al solito gareggia da solo, ma comunque a punti, a contrario di Stroll sempre fuori dalla top ten.

Lance STROLL 5: Dopo quattro gare, il suo ingresso in F1 lascia sempre più perplessi. Ok la scarsa esperienza, ma non sembra essere all'altezza del palcoscenico. Sia chiaro: non è Max Verstappen.

Romain GROSJEAN 5: Periodo non facile per il francese che, dopo il buon piazzamento di Sahhir, torna nelle retrovie. Non riesce mai a guidare la sua Haas per tutto il weekend: è addirittura ultimo in qualifica per colpa dei problemi ai freni, sbaglia in partenza buttando fuori gara se stesso e Palmer.

MCLAREN 4: Non ci sono più parole. Vandoorne solo davanti alle Sauber, Alonso che non parte neanche. Qui forse non serve neanche l'aiuto della Mercedes per la Honda, il rischio è proprio l'abbandono per la casa giapponese. Queste figuracce non sono ammissibili per il colosso di Minato.