Massa "stoppa" Vettel nel finale, il tedesco gli mostra il dito medio

" Non ci siamo capiti evidentemente, anche se molto probabilmente non avrei mai preso Bottas "

Sebastian Vettel getta acqua sulla benzina dopo aver tagliato il traguardo al secondo posto del GP di Russia con la su Ferrari. Rabbia repressa nei confronti di Massa che, nel finale della gara, avrebbe rallentato il tedesco in pieno inseguimento del leader Bottas.

Una mossa che penalizzato il ferrarista, imbufalito al volante come testimonia il gestaccio mostrato in mondovisione al brasiliano.a

"All'ultimo stavo dando tutto per prendere Bottas, Massa forse non ha capito cosa fare, ma non importa, forse non ce l'avrei fatta lo stesso", ha spiegato a fine gara Vettel, mentre Massa non si è scomposto più di tanto: "Non credo di aver fatto nulla di sbagliato, ho rallentato e mi sono spostato per far passare Bottas, poi è stato Vettel che non ha capito".