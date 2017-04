Mercedes contro Ferrari: la sfida degli opposti a Sochi

La storia delle grandi rivalità dello sport (non solo) si anima di forti contrapposizioni e diversità perchè tra le parti c’è un tratto unico ed esclusivo. E’ un po’ quello che succede nel tennis quando si confrontano Roger Federer e Rafael Nadal, diversissimi nel loro modo di intendere il gioco ma speciali per quel che riescono a rappresentare nel loro darsi agonistico.

Ebbene è un po’ quel che accade anche nel Mondiale 2017 di F1 tra Mercedes e Ferrari. Una sfida tra opposti con due filosofie di lavoro agli antipodi che trovano però il loro punto di incontro in un aspetto imprescindibile: la vittoria. Da un lato, la Scuderia di Stoccarda, estrema nel suo progetto, con linee assai rastremate, un retrotreno minimizzato ai minimi termini ed un passo lungo, anzi, lunghissimo e dall’altro il Cavallino Rampante che gioca la carta dell’agilità e della conservazione dello pneumatico per non “morire” mai nel corso della gara e venir fuori alla distanza.

Due progetti lontani quelli della SF70H e della W08 Hybrid che portano i team a cercare strade diverse per minimizzare i difetti: la Rossa, in cerca di un’ottimizzazione del flusso aerodinamico sull’avantreno per aumentare la trazione e le Frecce d’Argento bisognose di più equilibrio ed agilità nei tratti più guidati. E’ su queste basi che la rincorsa allo sviluppo procede ad altissima velocità in vista del round di Sochi (Russia): pista russa sulla quale sia carico che potenza saranno fondamentali ed in cui il giusto compromesso regalerà la vittoria.

Chi avrà le carte migliori? La monoposto di Maranello liscia e vellutata sulle Pirelli o la Mercedes rude e potente? Se lo chiedono in tanti ed il venerdì di prove libere aiuterà a darci le prime indicazioni. Le qualifiche potranno essere decisive e la Ferrari dovrà far di tutto per inserirsi, almeno, nel panino argentato. D’altro canto, sulla durata, la macchina tedesca non potrà permettersi eccessiva aggressività sulle proprie “calzature”.

Apprestiamoci a scrivere un altro capitolo di questa contesa tra entità molto differenti ma ricche di tanto fascino.

