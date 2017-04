Un grande Bottas trionfa a Sochi! Vettel è secondo davanti a Raikkonen

Un super Valtteri Bottas vince un complicato Gran Premio di Russia, quarto atto del mondiale di Formula 1. Il finlandese trionfa meritatamente a Sochi, conquistando il primo successo della sua carriera. Una vittoria alla fine netta, su di una Mercedes che si ritrova in gara dopo un weekend di prove non certo brillante.

Bottas parte meglio delle Ferrari e le passa alla prima curva. Da li è bravissimo a comandare la corsa, resistendo agli attacchi di un indiavolato Vettel nel finale. Valtteri riesce a guidare al meglio una vettura che, con gomme ultrasoft e con il pieno di benzina, si trasforma e va addirittura più veloce delle Rosse. Comanda alla grande il finlandese, trionfando davanti a Seb e Kimi, mentre Hamilton è lontano una vita dal compagno.

Per la Ferrari, in fin dei conti, è una sconfitta. Dopo aver dominato le libere e le qualifiche, non riescono a vincere la seconda gara di fila. Buona gara di entrambi i piloti, ma oggi questo Bottas è stato semplicemente migliore. Il caldo non ha certo aiutato la SF70-H, ma comunque Sochi doveva essere una corsa favorevole alle Rosse, che invece ne escono sconfitte. Il lato positivo sono i punti guadagnati da Seb nelle generale: il tedesco va in Spagna con ben 13 punti di vantaggio su Hamilton. Attenzione però a questo Bottas, tutt'altro che seconda guida in Mercedes al momento.

Il tabellino

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Valtteri Bottas Mercedes - 2 Sebastian Vettel Ferrari +0.617 3 Kimi Raikkonen Ferrari +11.000 4 Lewis Hamilton Mercedes +36.320 5 Max Verstappen Red Bull +1.00.416 6 Sergio Perez Force India +1.26.788 7 Esteban Ocon Force India +1.35.004 8 Nico Hulkenberg Renault +1.36.188 9 Felipe Massa Williams +1 Lap 10 Carlos Sainz Toro Rosso +1 Lap

I 5 momenti della gara

- Pronti via, ma la partenza salta perché il povero Alonso si ferma durante il giro di ricognizione con il motore spento. Al secondo start è Bottas a partire a fionda, passando entrambe le Rosse alla prima curva. Secondo Seb, poi Raikkonen, Hamilton, Verstappen, Massa e Ricciardo. Purtroppo per Daniel un problema ai freni lo costringe al ritiro dopo poche tornate.

- Chi si aspettava una Ferrari maggiormente competitiva della Mercedes si deve ricredere: Bottas guida con tempi stellari, mettendo tra se e Vettel oltre 5 secondi di distacco. Il finlandese va fortissimo, senza mai sbagliare. Hamilton invece si lamente per le alte temperature, perdendo terreno anche su Raikkonen terzo.

- Cominciano i pit stop. L'unica sosta in gara vede tutti i top driver entrare poco prima del giro 30. L'unico a non rientrare è Vettel. Seb prova l'azzardo, rientrando diversi giri dopo Valtteri, mantenendo un ottimo ritmo anche con le ultrasoft usurate.

- Vettel cambia gomme al 35mo giro, e da qui parte l'inseguimento su Bottas. Dietro Raikkonen prosegue in terza posizione, Hamilton continua a perdere terreno. Massa accusa una foratura ed è costretto al secondo pit, perdendo tanto terreno.

- Gli ultimi giri vedono Valtteri perdere terreno, ma resistere agli attacchi di Vettel. Seb si avvicina tantissimo, sfruttando i doppiati. Ma alla fine è Bottas a vincere la prima gara della carriera, davanti alle Ferrari. Quarto Hamilton, poi Verstappen, Perez, Ocon, Hulkenberg, Massa e Sainz.

Il tweet da non perdere

La statistica chiave

Il migliore

Valtteri BOTTAS: Tutti si aspettavano un monologo Ferrari e un trionfo di Vettel. Ma mai dare per morta questa Mercedes, che in gara ritrova la competitività perduta e trionfa meritatamente. Stavolta però non è Lewis Hamilton a dominare, ma l'uomo che non t'aspetti. Valtteri Bottas guida da fenomeno vero, comandando da vero leader dal primo all'ultimo giro. Bravissimo a prendere margine nei primi giri, super a resistere al recupero di Vettel. Vittoria meritata. Attenzione a lui anche in ottica mondiale, rischia di rubare tantissimi punti ai contendenti al titolo.

Il peggiore

MCLAREN : Non ci sono più parole. Vandoorne solo davanti alle Sauber, Alonso che non parte neanche. Qui forse non serve neanche l'aiuto della Mercedes per la Honda, il rischio è proprio l'abbandono per la casa giapponese. Queste figuracce non sono ammissibili per il colosso di Minato.

LA CLASSIFICA: Bottas, Vettel, Raikkonen, Hamilton, Verstappen, Perez, Ocon, Hulkenberg, Massa, Sainz