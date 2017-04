Vettel: "Bene l'inizio ma ancora non abbiamo vinto nulla, dobbiamo proseguire così"

Alla vigilia del Gran Premio di Sochi, in Russia, Sebastian Vettel ha presentato così il fine settimana, elogiando quanto fatto finora nel mondiale: "Abbiamo una buona macchina, ce ne siamo resi conto fin dai test di Barcellona e la sfida, quest’anno, sarà assicurarsi che continui a esserlo. Tutti miglioreranno, e anche noi dovremo fare del nostro meglio". Sebastian Vettel si proietta così al weekend del Gran Premio di Russia, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 a cui arriva da leader del Mondiale dopo due successi ed un secondo posto. "Non vedo l’ora di iniziare il weekend perché sembra che siamo più vicini ai nostri avversari rispetto all’anno scorso. Sappiamo di avere iniziato bene la stagione, ma la Mercedes è sempre molto forte", ha spiegato il pilota tedesco della Ferrari. "Dovrebbe venirne fuori una gara interessante. Non sarà fondamentale solo il sabato, dato che le Mercedes saranno temibili anche in gara. Credo che saremo pronti e competitivi in questo weekend. Ci sono diverse curve nelle quali l’anno scorso ci comportavamo bene e la SF70H saprà ripetersi anche in questa occasione. Cercheremo, invece, di migliorare nei punti nei quali soffrivamo". E prosegue: "Siamo contenti di come sono andate le cose fino a questo momento, siamo partiti con il piede giusto in questa annata ma non abbiamo ancora vinto nulla. Quest’anno sarà importante essere concentrati su ogni singolo passo”.

Chi insegue, stavolta, è Lewis Hamilton, che ha chiarito anche l’aspetto legato agli ordini di scuderia, tanto discusso nello scorso GP in Bahrein: "Il nostro approccio è far vincere la squadra. Quindi dobbiamo cercare di lavorare come squadra. Dobbiamo assicurarci di massimizzare i punti durante il fine settimana", ha proseguito il britannico. Il nostro lavoro è quello di vincere per la squadra non per se stessi. E se tu non puoi vincere, non è il caso di far vincere i rivali. La Mercedes vuole finire davanti alla Ferrari quest'anno e per farlo - ha aggiunto - dobbiamo più che mai fare lavoro di squadra".

Raikkonen più fiducioso

Sensazioni migliori per Kimi Raikkonen negli ultimi test: "Le sensazioni? Adesso sono più soddisfatto. Ho avuto problemi nella prima gara, l'ultima mi ha reso abbastanza contento. La qualifica è stata nella media, anche se partire dietro non è stato positivo. Dopo una brutta partenza ho faticato a superare. Poi la velocità è stata buona. Il feeling con la macchina è ok. Dobbiamo fare meglio in qualifica per sfruttare la nostra velocità". Sulla battaglia con la Mercedes da aspettarsi nel weekend di Sochi, ha commentato: "Non lo so, vedremo come andrà. Finora siamo stati molto vicini in queste tre gare, ci aspettiamo che anche qui le cose non siano diverse". E' una Rossa che ha dimostrato finalmente di essere competitiva: "E' difficile fare dei paragoni con le macchine del passato. Sicuramente sì, se guardiamo gli ultimi tre anni questa è la miglior Ferrari, ha un pacchetto competitivo che si può ancora migliorare. A me spetta far funzionare meglio le cose, adattandole al mio stile".