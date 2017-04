Vettel: "Bottas ha vinto la gara alla partenza"; Bottas: "Felicissimo, grazie Mercedes"

" Cosa è successo con Massa nel finale? Stavo dando tutto per riprendere Bottas, pensavo di avere un'opportunità nel rettilineo opposto. Pensavo mi facesse passare ma forse non non ha capito bene cosa doveva fare. Ma questo non conta, è Bottas l'uomo della gara, gli faccio grandi complimenti, è la sua giornata "

Parole di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Formula 1, concluso dal tedesco della Ferrari al secondo posto alle spalle del finlandese della Mercedes. "La strategia? Avevo gomme fresche e c'era un buon gap su Raikkonen, abbiamo deciso di prolungare il primo stint sperando che Bottas avesse dei problemi con il traffico", ha spiegato il pilota della Rossa dal palco della premiazione del circuito di Sochi. Il tedesco, scattato dalla pole, ha poi analizzato la partenza: "Ero alla pari con Valtteri ma lui ha avuto più slancio e una grande scia. E' riuscito a chiudermi la porta, ho difeso all'interno ma al momento della frenata era già davanti. È li che ha vinto gara, ha fatto un primo stint superbo, senza errori, e non sono riuscito a tenere il ritmo".

La felicità di Bottas che ringrazia la Mercedes

"Cosa provo dopo la mia prima vittoria? E' fantastico, c'è voluto po' di tempo, più di 80 gare, ma è valsa la pena aspettare. Così Valtteri Bottas ha commentato il trionfo nel Gran Premio di Russia di Formula 1. "La mia curva di apprendimento è cresciuta. E' arrivata l'opportunità di unirmi alla Mercedes questo inverno, è il team che ha reso possibile questa vittoria, senza di loro non sarebbe stato possibile", ha spiegato dal palco della premiazione sul circuito di Sochi il finlandese, che ha preceduto le Ferrari di Vettel e Raikkonen. "La battaglia con la Ferrari è serrata", ha proseguito. "Siamo rimasti davanti ma abbiamo dovuto spingere fino in fondo. Non possiamo più pensare di finire sempre in doppietta, dobbiamo sempre lottare". Riguardo l'ottima partenza, Bottas ha analizzato: "Qui scattare dalla seconda fila non è male, se parti bene. Sono andato un po' meglio, poi grazie alla scia e una buona frenata sono andato all'interno della seconda curva. Se sarà il prossimo campione del mondo finalndese? È l'unico obiettivo della mia carriera".

Raikkonen e Hamilton non possono essere felici

"Purtroppo ai tifosi ho potuto dare solo un terzo posto, ci proverò la prossima volta. L'inizio della stagione è stato lontano da quello ideale, ma in questo weekend abbiamo fatto un passo avanti". Così Kimi Raikkonen ha commentato il terzo posto ottenuto con la sua Ferrari nel Gran Premio di Russia, chiuso alle spalle della Mercedes di Bottas e della Rossa di Sebastian Vettel. "Sono contento di come sono andate le cose, ma il terzo posto non è il nostro obiettivo", ha spiegato il pilota finlandese dal palco della premiazione del circuito di Sochi. "Continuiamo a provarci e sono sicuro che arriveremo dove vogliamo. Dipenderà dai dettagli, le quattro macchine più veloci sono vicine e quindi tutto dev'essere perfetto", ha aggiunto.

"E' fantastico per lui e per il team, specialmente per fatto che la Ferrari partiva in prima fila ed aveva dominato l'ultima gara". Lewis Hamilton festeggia il trionfo del compagno in Mercedes Valtteri Bottas nel Gran Premio di Russia, chiuso dall'inglese ai piedi del podio. "Valtteri ha lottato alla grande, ho visto dagli specchietti la battaglia con Vettel, ha fatto un lavoro fantastico", ha spiegato l'ex campione del mondo. "Le mie difficoltà sul ritmo gara? Il ritmo l'ho avuto ma ci sono stati problemi con la temperatura troppo alta, ho dovuto rallentare", ha chiarito l'inglese. "Non saprei indicare un problema preciso e una soluzione. Sicuramente l'assetto aveva qualcosa di sbagliato nel weekend, ora dobbiamo lavorare insieme come team".