Vettel, gioia da pole in cuffia: "Grazie ragazzi, questa macchina è stato un piacere oggi"

Era infatti dal GP di Francia del 2008 che due Ferrari non conquistavano la prima e la seconda piazzola in griglia nel Mondiale di F1: un risultato pazzesco. E il pilota tedesco - come spesso accade - vuole esternare tutta la sua gioia al resto del team. Nel suo modo ormai riconoscibilissimo attraverso il microfono del casco.

" Grazie, grazie ragazzi. Ah, è stato un piacere questa macchina oggi. Grazie "