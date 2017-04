Vettel: "Sono soddisfatto, ma la Mercedes non si è scoperta del tutto"

Le dichiarazioni a caldo dei principali protagonisti delle prime due sessioni di prove libere del GP di Russia, sul circuito di Sochi:

Sebastian Vettel (Ferrari)

" Possiamo essere soddisfatti, ma non del tutto. Abbiamo avuto una partenza falsa stamattina perché il primo set di supersoft non è andato molto bene. Verso la fine ho ritrovato la macchina come desideravo e il passo non è stato male. Penso che possiamo migliorare ancora, e vedremo dove troveremo questo qualcosa in più. Sulla carta, Sochi sembra una pista adatta alla Mercedes, ma oggi non credo che abbiano mostrato tutte le loro carte. Il gap che si vede è artificiale. Questo è un circuito complicato, sarebbe stato meglio avere qualche punto di riferimento in più. A livello di assetto non abbiamo cambiato molto e solo verso la fine ho trovato quello che volevo. "

Kimi Raikkonen (Ferrari)

" È solo venerdì, però sono contento che le cose siano andate lisce, senza problemi. Abbiamo avuto delle buone sensazioni sin dall'inizio, è stato divertente. Questa è una pista Mercedes? Negli ultimi tre anni hanno vinto un po' dappertutto, ma questa è un'altra stagione, ci sono macchine diverse, e sicuramente la lotta quest'anno sarà più dura rispetto al passato. "

Kimi Raikkonen (Ferrari) al termine della seconda sessione di prove libere del GP di Russia (Sochi), 2017 (Getty Images)Getty Images

Lewis Hamilton (Mercedes)

“Non siamo riusciti a sfruttare al meglio le gomme. Credo che la chiave sarà portare gli pneumatici alla giusta temperatura per trovare la prestazione massima. Non sono sorpreso dalle prestazioni della Ferrari: mi aspettavo che loro fossero veloci. Al momento siamo noi al di sotto delle nostre possibilità”.

Valtteri Bottas (Mercedes)

“È stato un venerdì diverso dal solito. Abbiamo avuto problemi con le ultrasoft nei primi giri non avendo sufficiente grip. Se vogliamo arrivare in prima fila dobbiamo migliorare. Sul passo gara siamo andati meglio. Non mi sorprendono le prestazioni della Rossa, saranno sempre lì”.