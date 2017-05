A Barcellona riparte il duello Ferrari-Mercedes: gli aggiornamenti saranno decisivi

Il Mondiale F1 2017 è pronto a sbarcare in Spagna, sul tracciato di Barcellona, per il quinto round stagionale in programma nel week-end che si appresta ad arrivare. La gara sul circuito catalano potrebbe rappresentare un crocevia importante in ottica prosieguo del campionato, perché solitamente tale scenario è quello privilegiato dalle scuderie, al fine di introdurre le copiose novità aerodinamiche e motoristiche previste, in modo da migliorare il proprio livello di competitività. La scelta del Montmelò non è casuale: si tratta innanzitutto di un percorso completo, in cui si possono trovare contestualmente un lungo rettilineo, curve veloci, di media e bassa percorrenza, tratti tortuosi e dove l’accelerazione (e la trazione) sono componenti fondamentali; allo stesso tempo, essendo stato il tracciato utilizzato per lo svolgimento delle sessioni di test pre-Mondiale, tra Febbraio e Marzo, darà ai team un quadro di quello che è lo stato di “avanzamento” dei lavori, per capire se lo sviluppo è condotto in maniera corretta oppure necessita di essere rivisto in qualche sua parte, quando non pesantemente nelle ipotesi peggiori.

Alla luce di quanto detto sopra, la gara di domenica rischia di segnare profondamente la lotta al vertice tra Ferrari e Mercedes, sino ad ora segnalatasi per il forte equilibrio: due vittorie a testa, tre pole position ad una per la scuderia tedesca, con però il team italiano capace di piazzare sempre almeno un pilota in prima fila, ad eccezione del GP del Bahrain, sintomo di una maggiore verve in qualifica rispetto alle precedenti stagioni. Tutto si gioca sul filo del dettaglio, e riuscire a lavorare meglio rispetto al rivale diretto è quanto mai fondamentale, per cercare di ottenere un piccolo vantaggio per i gran premi immediatamente successivi previsti dal calendario, così da ottenere il bersaglio grosso a fine Mondiale, cioè il titolo. Pur non essendoci ancora delle risposte certe in tal senso, che arriveranno solo quando le vetture scenderanno in pista, si può ipotizzare qualche previsione, circa gli elementi tecnici su cui le due grandi rivali si concentreranno, in tema di aggiornamenti: propulsore per quanto riguarda la scuderia di Maranello, sospensione anteriore per il team di Stoccarda.

Oltre a ciò che saranno stati in grado di fare Ferrari e Mercedes in termini di sviluppo, sarà ovviamente interessante vedere il comportamento dei piloti, su di un tracciato tecnico ed in cui le condizioni atmosferiche, tradizionalmente calde, rendono sovente le gare molto dure anche dal punto di vista fisico. Sebastian Vettel, attualmente in testa alla classifica generale con 13 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, vuole provare a scavare un primo interessante solco, approfittando di un feeling tra l’inglese e la sua vettura non ancora del tutto sbocciato, testimoniato da un rendimento altalenante nei primi gran premi del 2017. Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, dal canto loro, sono reduci da un fine settimana in Russia estremamente positivo (specie per il primo), e vogliono confermare di poter essere anche loro della partita per la vittoria, e non degli “scudieri” designati destinati a svolgere il ruolo di comparsa, al cospetto dell’atteso duello tra i succitati pluricampioni del mondo.

davide.brufani@oasport.it