Vettel: "Meccanici Ferrari miracolosi, peccato l'errore in chicane se no sarei partito in pole"

Le dichiarazioni dei protagonisti delle qualifiche del GP del Montmelò. Vettel: "Sapevo che potevo fare di piu. Il primo giro in Q3 non mi ha soddisfatto, il secondo è stato molto buono, sono arrivato vicino ma Lewis mi ha battuto". Pole numero 64 in carriera, terza stagionale: Lewis Hamilton può sorridere dopo questo sabato a Montmelò: sorride però anche la Ferrari con Vettel che vede sfumare per pochissimi millesimi la pole position ma si appresta a vivere un'altra gara da protagonista… Potrebbe interessarti anche Lewis Hamilton torna in pole a Barcellona! Secondo Vettel davanti a Bottas Sebastian Vettel (Pilota Ferrari) " Ho perso tantissimo nell'ultima chicane ma è sempre complicata per me. Sapevo che potevo fare di piu. Il primo giro in Q3 non mi ha soddisfatto, il secondo è stato molto buono, sono arrivato vicino ma Lewis mi ha battuto. E' stata una mattina impegnativa, ringrazio il team che ha cambiato il motore all'ultimo, hanno fatto un miracolo. Sarebbe stato meglio partite in pole, spero di fare bene domani. Ma la macchina va bene, sapevo che avevamo un bel potenziale, oggi siamo riusciti ad esprimerlo. Potevo fare qualcosina in più ma sono soddisfatto se guardo dove mi trovavo ieri". " Lewis Hamilton (Pilota Mercedes) " Il team ha fatto un lavoro fantastico. Sono molto fiero di essere tornato in pole. Ho sentito il supporto dei tifosi, le bandiere. E' stato fantastico. E' sempre bellissimo venire qui in Spagna. Partire dalla seconda fila non è male. Non è stato il mio miglior giro il secondo tentativo in Q3, abbiamo dovuto rimontare il vecchio motore ma i ragazzi hanno fatto lavoro fantastico per rimettere la macchina in pista. La cosa mi ha un po' penalizzato, ora devo fare del nostro meglio". " Kimi Raikkonen (Pilota Ferrari) " Ho faticato in alcuni punti della pista, sono andato largo e non sono riuscito a prendere il cordolo. Non sono riuscito a fare un buon giro. Se ho perso tempo nel terzo settore? Non so. Le condizioni erano complicate, c'era molto vento, ma rispetto ad ieri erano migliori. Non era semplice andare veloci ma questo è valso per tutti. " Fernando Alonso (Pilota McLaren) " È stata una qualifica sorprendente, sono felice di un settimo piazzamento per noi inaspettato visti i tanti problemi che abbiamo avuto: la macchina andava più forte del normale forse per la spinta del pubblico che qui dà sempre un extra".