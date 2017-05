Gara tiratissima: Hamilton trionfa nel duello ruota a ruota con Vettel!

Uno dei Gran Premi di Spagna più belli di sempre. Dimenticatevi la Formula 1 degli ultimi anni con tanti sorpassi e piloti tassisti, qui siamo di fronte ad una categoria fatta di prestazioni assurde, tecnica e, di nuovo, coraggio e doti di guida. Hamilton e Vettel in questo sono perfetti: due gladiatori, che riescono ad ottenere il massimo e ad essere semplicemente i più forti.

Oggi vince l'inglese. Per la prima volta quest'anno (e forse nella loro carriera) si arriva al duello ruota a ruota tra i due, con la Mercedes a trionfare. La gara parte con Seb che sopravanza l'inglese per poi volare via. Ma la strategia differente porta Lewis a recuperare nel secondo stint di gara e, sfruttando anche il tappo di Bottas su Seb, passa il tedesco nell'ultima fase della corsa, sfruttando le gomme più performanti.

Se Hamilton fa una gara pazzesca e tirata dal primo all'ultimo giro, anche Vettel è autore di una corsa sempre col coltello tra i denti. Parte benissimo e prende il largo. Poi anticipa la strategia per uscire dietro a Bottas, perdendo molto terreno. Con la strategia differente si ritrova nel finale di gara con le medie, mentre Hamilton ha le morbide e riesce a vincere.

Terzo un anonimo Ricciardo al primo podio stagionale. La Red Bull è la grande delusa, dato che con la versione B ci si aspettava il salto di qualità. Fuori Raikkonen, Verstappen e Bottas, grande corsa della Force India. Chiudono la top ten Hulkenberg, Sainz, Wehrlein, Kvyat e Grosjean.

Ora si saluta la Spagna e si va a Monaco. Con gli zeri di Bottas e Kimi, la lotta è tra i due fenomeni di questa F1, sicuramente i migliori. Oggi la vince Hamilton, ma la stagione è lunghissima. La Ferrari è li.

Tabellino

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - 2 Sebastian Vettel Ferrari +3.490 3 Daniel Ricciardo Red Bull +1.15.820 4 Sergio Perez Force India +1 Lap 5 Esteban Ocon Force India +1 Lap 6 Nico Hulkenberg Renault +1 Lap 7 Carlos Sainz Toro Rosso +1 Lap 8 Pascal Wehrlein Sauber +1 Lap 9 Daniil Kvyat Toro Rosso +1 Lap 10 Romain Grosjean Haas +1 Lap

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Seb vola passando in testa davanti a Hamilton. Dietro Bottas tocca Raikkonen che va a sbattere contro Verstappen, questi ultimi due fuori gara. Male anche Alonso che perde tanto terreno.

- Vettel vola via, ma la Ferrari decide di cambiare gomme al giro 12 rimanendo sulle soft e uscendo dietro a Ricciardo. Le Mercedes invece rimangono fuori molto più a lungo, con Hamilton che monta le medie mentre Bottas inizia a fare da tappo a Seb. La strategia funziona e la Ferrari del tedesco perde molto tempo, mentre Lewis con le medie rimane in scia del tedesco.

- Seb è sempre dietro a Bottas, ma al giro 25 arriva la manovra epica e il super sorpasso. Vettel quindi è in testa, secondo Bottas che però entra subito e poi Hamilton. A metà gara arriva la Virtual Safety Car e la Mercedes ne approfitta ancora cambiando gomme, portando Hamilton sulle morbide.

- Bottas va in fumo e si ritira, Seb entra al giro 38 e mette le medie, uscendo pari a Hamilton ma riesce a stargli davanti alla prima curva. Finalmente arriva il duello ruota a ruota tra i due, ma Lewis non demorde e riesce a passarlo qualche tornata dopo.

- Nel finale tutti si chiedono se Lewis ce la farà ad arrivare in fondo con queste gomme, l'impresa riesce senza problemi. Vince Lewis davanti a Seb.

La statistica chiave

Dopo ben 10 vincitori diversi in 10 anni, Lewis riesce a trionfare per la seconda volta in carriera. Aveva vinto nel 2014.

Tweet da non perdere

Complimenti alla Liberty Media, questa è la F1 che ci piace.

Il migliore

Lewis HAMILTON: Dopo due gare non certo fenomenali, esce dalla crisi con una gara da leone vero. Grande qualifica, nella corsa combatte dal primo all'ultimo giro col fiatone, sempre alle calcagna di Vettel. Mercedes brava nella strategia differente e nel sacrificare Bottas, ma bisogna anche avere un fenomeno al volante per battere questo Seb.

Il peggiore

Fernando ALONSO : Se ieri ci aveva fatto sognare, oggi torna alla realtà. Butta via tanto in partenza, poi è lentissimo nella prima fase della corsa con la vettura molto pesante. Nelle retrovie, nel finale attacca ma rimane lontanissimo.

LA CLASSIFICA: Hamilton, Vettel, Ricciardo, Perez, Ocon, Hulkenberg, Sainz, Wehrlein, Kvyat, Grosjean.