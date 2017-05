GP Spagna, in diretta tv e Live-Streaming

Programma GP Spagna

Venerdì 12 maggio

Prove libere 1: ore 10:00 Live | Report

Prove libere 2: ore 14:00 Live | Report | Dichiarazioni

Sabato 13 maggio

Prove libere 3: ore 11:00 Live | Report

Qualifiche: ore 14:00 Live | Report | Dichiarazioni

Domenica 14 maggio

GP Spagna: ore 14:00 Live

GP di Spagna in tv: la gara sarà trasmessa sia in chiaro che in pay-per-view

L'intero weekend del GP di Spagna sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1, canale 207 di Sky. Le prove libere, le qualifiche e la gara saranno trasmesse anche sulla Rai in diretta. Le prove libere su Rai Sport, le qualifiche e la gara di domenica, su Rai 2.

GP di Spagna in Live-Streaming

Il GP di Spagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Come per la diretta tv, il GP di Spagna sarà disponibile anche su Rai Play, la piattaforma gratuita della Rai.

Dopo due settimane, torna il mondiale di Formula 1 e tornano le sfide tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. La Rossa Ferrari, dirige la classifica generale con due vittorie a una ma a Sochi nell'ultima gara la vittoria è andata ai tedeschi con l'exploit di Bottas. Le vetture si presentano con delle novità importanti che potrebbero cambiare i valori in campo, staremo a vedere però la curiosità è tanta...

GP Russia: informazioni

Data, orario e luogo: Domenica 14 maggio, ore 14:00 italiane, Circuit de Barcelona, Catalunya

Precedente GP: GP Sochi - Sochi Autodom Live | Report | Dichiarazioni

Prossimo GP: Gp Montecarlo – Circuiti de Monaco, Domenica 28 Maggio