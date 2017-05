Gp Spagna: è Raikkonen il più veloce nelle terze libere, Vettel secondo

Nella terza sessione di prove libere del GP di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale F1 2017, la Ferrari fà la voce grossa, piazzando entrambe le macchine davanti a tutti: Kimi Raikkonen si conferma un’altra volta ancora più veloce di Sebastian Vettel, chiudendo primo in 1:20.214 con gomma soft (banda gialla), lo pneumatico che verrà utilizzato per fare il tempo in qualifica, distanziando il proprio compagno di team di poco più di due decimi. Da sottolineare come il tedesco, nel finale di turno, sia rimasto fermo nella pit-lane, a causa di non meglio precisati problemi tecnici che si sono presentati sulla sua vettura, rilevati dalla telemetria.

Le Mercedes, dominanti nella giornata di venerdì, sono costrette per ora ad inseguire: Lewis Hamilton è 3° a 381 millesimi, mentre Valtteri Bottas è quarto con poco più di 6 decimi di ritardo. Il finlandese, fresco vincitore due settimane fa in Russia, ha peraltro perso gran parte del turno a causa di problemi elettrici sulla propria power unit aggiornata”, che ne hanno ritardato l’ingresso in pista data la necessità di sostituirla con una componente vecchia”, avvenuto quando mancavano appena 8 minuti al termine della sessione.

Red Bull si conferma alle spalle di Ferrari e Mercedes, più vicina al duopolio di testa soprattutto con Max Verstappen, 5° ad 8 decimi da Raikkonen, mentre Daniel Ricciardo segue in sesta piazza a poco più di un secondo. Segnali di ripresa per Fernando Alonso e la sua McLaren, che stavolta hanno avuto modo di completare il turno senza problemi di affidabilità: 10° tempo per lui, distanziato di 1.8 dalla testa della classifica. Ora le qualifiche, che scatteranno alle 14:00.

CLASSIFICA TERZO TURNO LIBERE GP SPAGNA 2017 (TOP TEN):

1° Raikkonen (Finlandia-Ferrari) 1:20.214 soft 2° Vettel (Germania-Ferrari) +0.242 soft

3° Hamilton (Gran Bretagna-Mercedes) +0.381 soft

4° Bottas (Finlandia-Mercedes) +0.654 soft

5° Verstappen (Olanda-Red Bull) +0.811 soft

6° Ricciardo (Australia-Red Bull) +1.035 soft

7° Hulkenberg (Germania-Renault) +1.456 soft

8° Massa (Brasile-Williams) +1.532 soft

9° Sainz (Spagna-Toro Rosso) +1.621 soft

10° Alonso (Spagna-McLaren) +1.879 soft