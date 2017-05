Hamilton parte forte, poi Bottas, Raikkonen e Vettel: Alonso dura tre curve

La prima sessione di libere del week-end del GP di Spagna, quinta prova del Mondiale F1 2017, va ad appannaggio della Mercedes. La vettura della casa di Stoccarda ha inflitto disacchi pesanti alla concorrenza, ad incominciare dalla Ferrari: Lewis Hamilton ha chiuso in testa con il tempo di 1:21.521, siglato con gomma media (banda bianca), lo pneumatico intermedio tra quelli portati dalla Pirelli sul tracciato di Barcellona.

Il 32enne inglese ha preceduto di appena 29 millesimi il compagno di team Valtteri Bottas, parso un’altra volta ancora estremamente pimpante nel confronto diretto con il più “blasonato” vicino di box. Più lontane, come detto sopra, le Ferrari: 3° Kimi Raikkonen a 935 millesimi da Hamilton, appena davanti a Sebastian Vettel, quarto a poco più di un secondo.

Il 29enne tedesco della scuderia italiana, nella prima fase del turno, è rimasto a lungo ai box a causa di un problema ad una gomma posteriore, che ha inficiato peraltro il funzionamento del cambio, costringendo gli uomini del “Cavallino Rampante” ad un lavoro di circa mezz’ora per ripararlo. Anche le vetture della scuderia di Maranello hanno utilizzato la gomma media.

Red Bull ancora terza forza dello schieramento, con Max Verstappen (5°) e Daniel Ricciardo (6°) staccati di 1.1 ed 1.5 da Hamilton. Bene la Haas, con entrambi i piloti nella top ten: Kevin Magnussen (7°) e Romain Grosjean (8°), a poco più di due secondi dalla vetta. Da sottolineare come tutti i piloti abbiano utilizzato la gomma dalla banda bianca per fare il tempo, lasciandosi per la sessione pomeridiana la prova della soft (banda gialla), pneumatico deputato per il giro singolo nel week-end spagnolo. Delude ancora la McLaren di Fernando Alonso, fuori dopo sole tre curve.