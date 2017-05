Il rammarico di Vettel: "La Mercedes ha usato Bottas come blocco stradale"

Un confronto così serrato fra due piloti in Formula 1 non lo si vedeva da tanto tempo: è quello andato in scena sul circuito di Barcellona dove Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna al termine di una battaglia con Sebastian Vettel che ha letteralmente infiammato il numeroso pubblico presente sugli spalti. Alla fine l'ha spuntata l'inglese che ottiene così il secondo successo stagionale e il 55° in carriera. Terzo posto staccatissimo per Daniel Ricciardo, arrivato a oltre un minuto dal vincitore. Il tedesco della Ferrari si consola con il primato difeso nella classifica del Mondiale con 104 punti, 6 in più di Hamilton. La Mercedes consolida invece il primato fra i costruttori con 161 punti, Ferrari a -8.

Lewis Hamilton (Pilota Mercedes, 1° classificato)

" Non sono partito bene, ma il team ha fatto un ottimo lavoro. Vettel era incredibilmente veloce. Non so cosa ho sbagliato in partenza, ma forse non sono stato abbastanza bravo. Nel fervore del momento è difficile commentare, pensavo di aver preso la posizione ed ero vicinissimo. Ma le gare sono così e non cambierei nulla". "

Sebastian Vettel (Pilota Ferrari, 2° classificato)

" Ho spinto il più possibile, sono partito molto bene malgrado una prima curva molto lunga ma è andato tutto bene. La loro strategia era diversa, ero sorpreso quando ho visto Hamilton così vicino all'uscita dai box. Ho fatto il possibile per stare davanti ma appena sono rimasto da solo mi ha superato senza problemi. Complimenti a lui che ha fatto una gara fantastica. Sarebbe stato meglio vincere ma va bene lo stesso, è stata una bella gara. Si poteva vincere, avevo l'auto per farlo e anche la strategia era giusta, poi ho perso 4" alle spalle di Bottas, che la Mercedes ha usato come un blocco stradale, e lì ci sono scivolate molte cose dalle mani. La manovra di sorpasso a Valtteri è stata bellissima, ma inutile perché lottavo con Hamilton. Siamo stati quasi alla pari con la Mercedes, poi non ho capito come abbiamo fatto a perdere così tanto alla seconda sosta, ma al team non posso rimproverare alcunché. "

Sebastian Vettel (Ferrari) supera Valtteri Bottas (Mercedes) durante il GP di Spagna di Barcellona 2017 (Getty Images)Getty Images

Kimi Raikkonen (Pilota Ferrari)

" Sono stato colpito al posteriore destro da Bottas e poi sono finito contro Max Verstappen e la gara è finita li. Sicuramente sono stato colpito da dietro. Chance mondiali ridotte notevolmente? Non è il mio primo pensiero in questo momento...". "

Maurizio Arrivabene (Team Principal Ferrari)

" Vettel prima della safety car ha perso tempo dietro Bottas, ma le gare sono così. Possiamo dire che abbiamo una macchina molto forte. La nostra vettura è solida e anche la squadra lo è. Sarà un campionato duro e interessante". "