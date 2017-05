La tattica di Hamilton: niente acqua da bere durante il GP per alleggerire la macchina

Al termine del GP Spagna, Lewis Hamilton è sceso dalla sua Mercedes con il volto teso e segnato dalla lunghissima battaglia con Sebastian Vettel. E, ad appesantire ancor di più la fatica titanica di uno dei GP più impegnativi del Mondiale, è stata anche la scelta del campione del mondo di non mettere la tanica dell'acqua all'interno della propria monoposto.

Già, prima della partenza, Hamilton ha scelto di non portare acqua con sé durante il GP per alleggerire ancor di più la sua Mercedes: nella lotta serratissima con la Ferrari, anche un paio di chilogrammi in meno sarebbero potuti essere decisivi per risparmiare quella manciata di millesimi necessaria per vincere la corsa.

Senza liquidi per poter reintegrare quelli persi nel corso del Gran Premio, Hamilton ha perso più di due kg, una scelta azzardata visto che la disidratazione provoca seri problemi di concentrazione e abbassa la reattività di riflessi.

"È stata la battaglia più dura che mi ricordo di aver avuto da un bel po' di tempo a questa parte - ha poi commentato Hamilton al termine del Gran Premio -. Queste sono le sfide che servono alla F1 e che vorremmo avere in ogni gara. Lottare così, con un 4-volte campione del mondo, è una cosa fantastica. Ho perso più di due kg in questo GP: tenere il passo di Vettel è stato sfibrante, massacrante. Ha guidato in maniera straordinaria ed è un grandissimo privilegio poter competere con un pilota così forte".