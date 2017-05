Le pagelle: Hamilton perfetto, bello il duello con Vettel. Grande strategia Mercedes

Lewis HAMILTON 10 e LODE: Dopo due corse non certo fenomenali, esce dalla crisi con una gara da leone vero. Grande qualifica, oggi combatte dal primo all'ultimo giro col fiatone, sempre alle calcagna di Vettel. Mercedes brava nella strategia differente e nel sacrificare Bottas, ma bisogna anche avere un fenomeno al volante per battere questo Seb.

Sebastian VETTEL 9: Semplicemente un'altra gara pazzesca. Bravissimo in partenza, super nella seconda parte di gara. Purtroppo perde terreno dietro a Bottas e paga dazio con le medie nel finale. La Ferrari viene sconfitta dalla strategia degli avversari, ma questa Seb è super. Sarà una lotta fantastica con Hamilton sino a fine anno.

MERCEDES 10: Stare qui a dire che la Mercedes è stata antisportiva, che hanno rubato la gara sacrificando un pilota e ostacolandone un altro, sono tutte fesserie. Questo è uno sport di squadra, la Ferrari per anni ha fatto questi giochi tra i piloti favorendone uno e nessuno diceva nulla. Oggi la scuderia tedesca è stata brava, furba e anche fortunata. In Bahrain Bottas aveva aiutato Lewis, qui si è ripetuto. Sarà lotta anche su quest'aspetto per il mondiale, dato che Kimi è già fuori nella lotta per il titolo.

Valtteri BOTTAS 8: Alla fine si trasforma in uomo decisivo della gara. Involontariamente butta fuori due protagonisti alla prima curva, poi è colui che decide la corsa, bloccando Seb nel momento più importante della corsa. Alla fine si ritira per un problema al motore quando era sicuramente a podio. Merita il rinnovo del contratto.

Daniel RICCIARDO 7: Primo podio stagionale e questa è sempre una buona notizia, ma qui finisce il lato positivo della corsa. Doveva essere il weekend della risalita, si ritrova lontano oltre 1 minuto dai primi. Questa Red Bull era chiamata alla riscossa, invece fallisce in toto.

FORCE INDIA 8: Prosegue il momento straordinario di questa scuderia con il weekend migliore dell'anno. E' vero, non c'erano Verstappen, Raikkonen e Bottas. Chi va fuori però ha sempre torto. Bravi ad ottenere sempre il massimo possibile.

Nico HULKENBERG 7: Dopo un inizio di stagione da dimenticare, ha preso le misure alla nuova vettura e sta migliorando sempre di più. Anche oggi va con un gran ritmo, riuscendo a stare davanti alle Toro Rosso e al buon Wehrlein. Il distacco da Palmer è imbarazzante.

Pascal WEHRLEIN 8: Questa non è stata una gara anomala, non è condizionata dal maltempo, dalla safety car o da strategie alternativa. Questa è stata una corsa normale, dove il tedesco con la sua Sauber è stato semplicemente sublime. Con una sosta in meno è riuscito a stare al passo con gli altri e ad ottenere un ottavo posto che sa di vittoria.

TORO ROSSO 6: Seconda gara stagionale con entrambi i piloti in zona punti. Però il distacco dalla Force India è notevole, mentre Hulkenberg lo batte nettamente.

WILLIAMS 5: Brutta gara per il team di Groove. Massa butta via tutto in partenza finendo praticamente ultimo. Alla fine sopravanza il compagno di squadra finendogli ancora davanti. Di Stroll meglio non parlarne.

Fernando ALONSO 4: Se ieri ci aveva fatto sognare, oggi torna alla realtà. Butta via tanto in partenza, poi è lentissimo nella prima fase della corsa con la vettura molto pesante. Nelle retrovie, nel finale attacca ma rimane lontanissimo.