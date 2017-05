Mercedes con sviluppi da 4 decimi al giro, Red Bull tutta nuova. E la Ferrari?

Premessa: per gli ingegneri della Formula 1 quella di Barcellona-Montmelò non è una semplice pista, bensì La Pista. Tanto da meritarsi il soprannome di "galleria del vento a cielo aperto". Per di più, il calendario, oltre a renderla palcoscenico dei fondamentali test invernali, la piazza come approdo europeo dopo le trasferte asiatiche di inizio stagione (c'è anche Sochi, ma è solo nella settimana antecedente il Gp di Spagna che i team riportano per la prima volta le macchine in fabbrica), dunque nel momento topico dello sviluppo. È a Montmelò che le scuderie presentano il primo importante pacchetto di novità rispetto alla prima gara stagionale, tanto più in questo 2017 che promette margini inediti in tema di sviluppo tecnico.

Il tracciato

Il circuito del Montmelo, GP di Barcellona, Spagna (reddit)Other Agency

Come detto, il tracciato di Barcellona-Montmelò è una sorta di prototipo, il modello perfetto cui adattare le caratteristiche della macchina. Chi va forte qui, va forte quasi ovunque. Questo perché i tre settori in cui è suddiviso presentano caratteristiche tecniche diverse e complementari come in nessun altro circuito:

- il settore 1 è caratterizzato da un lungo rettilineo, una esse e una piega a destra molto veloce che si percorre in pieno (in qualifica) a circa 260 km/h (+35 km/h rispetto al 2016). Servono velocità di punta e un elevato carico aerodinamico;

- il settore 2 è composto da due pieghe a 180°, una curva da terza marcia verso sinistra in leggera salita e una curva piuttosto veloce verso destra che si percorre in pieno (in qualifica) a circa 240 km/h. In questo caso, oltre ad un carico aerodinamico elevato, è necessario avere buon grip meccanico per uscire forte da curva 5;

- il settore 3 è contraddistinto da sei curve lente e una curva veloce verso destra che porta i piloti sul rettilineo principale. In questo settore è richiesta maneggevolezza e soprattutto un'ottima trazione.

Mercedes, un pacchetto da 4 decimi a giro

Lewis Hamilton (Mercedes) - GP of Russia 2017Getty Images

In questo scenario è decisamente corposo lo sviluppo atteso in casa Mercedes, messa alla frusta dalla Ferrari ben oltre le attese nelle prime quattro gare. La scelta di puntare sul passo lungo e la relativa stabilità aerodinamica, fino ad ora, ha pagato meno rispetto alla strada imboccata da Ferrari, passo corto e valori di rake alzati per generare carico al posteriore. Tuttavia col passo lungo i margini di sviluppo possono teoricamente essere maggiori, anche se al momento l'urgenza della Freccia d'Argento è una vera e propria cura dimagrante. Mercedes sarebbe infatti in sovrappeso di oltre 5 kg rispetto alla concorrenza, soprattutto per l'architettura della sospensione posteriore. Alleggerendo quanto possibile le zone sovrappeso, ci sarebbe la possibilità di lavorare meglio con le zavorre per la distribuzione dei pesi, e di conseguenza provare a sfruttare meglio la perfetta finestra di utilizzo delle Pirelli, fin qui vero punto debole della vettura anglo-tedesca rispetto alla Ferrari. Quella che vedremo a Barcellona sarà quindi una W08 con qualche kg in meno (guadagno stimabile in 2 decimi al giro) ed il primo vero upgrade aerodinamico (altri 2 decimi al giro), dunque accreditabile di un miglioramento prestazionale di circa 4 decimi al giro. Non poco, anche se il tutto andrà poi verificato in pista con condizioni atmosferiche (previsti circa 20° per l'aria e oltre 40° per l'asfalto) che la Mercedes quest'anno tende a soffrire.

La Red Bull cambia tutto?

Max Verstappen (Red Bull)Getty Images

Ancor più attesa è la Red Bull, vera grande delusione di questo inizio di 2017. Al di là dei problemi di affidabilità e di prestazione della power unit Renault, il genio di Adrian Newey sembra aver toppato proprio laddove era stato fin qui inarrivabile: la generazione di carico aerodinamico, quanto mai assente sulle vetture di Milton Keynes. Il divieto ad utilizzare quei sistemi che interagivano attivamente con le altezze da terra ha evidentemente complicato la vita ai tecnici in fase di progettazione, ben al di là di quanto ci si potesse attendere. Secondo quanto riportano alcuni media olandesi, Red Bull potrebbe svelare una versione aggiornata della RB13 proprio a Montmelò. La monoposto "spec B" dovrebbe presentare un nuovo muso, un fondo innovativo (si seguirà la strada intrapresa da Ferrari con la SF70-H ed il suo fondo 'flessibile') e un sistema sospensivo rivisto nei propri cinematismi. Pare che gli uomini del team anglo-austriaco stiano bruciando le tappe per portare la nuova macchina in Spagna, altrimenti se ne riparlerà in Canada. Nuova macchina che, in barba allo spregio della superstizione ostentato in fase di presentazione, potrebbe cambiare anche denominazione passando da RB13 a RB14.

Ferrari, pochi aggiornamenti ma buoni

Sebastian Vettel - 2017Getty Images

La filosofia di Maranello quest'anno non prevede un pacchetto evolutivo particolarmente corposo, ma tanti piccoli step distribuiti lungo la stagione. Lo si è già visto in Bahrain, dove la Ferrari ha portato una nuova ala anteriore in grado di migliorare l'avantreno in ingresso curva, e pure a Barcellona le novità sulla SF70-H saranno poche e non tutte visibili. L'idea è quella di implementare al meglio le attuali caratteristiche della macchina proprio sulla pista che più l'ha esaltata nei test invernali, con l'obiettivo di migliorare di circa 2 decimi. Una filosofia dettata anche dall'esperienza degli ultimi anni, che ha visto i tecnici di Maranello spesso in difficoltà in fase di sviluppo e più di una volta costretti a fare marcia indietro su corpose modifiche meccaniche e aerodinamiche, che finivano per rivelarsi addirittura controproducenti. Perdite di tempo e di risorse che nel 2017 il team diretto da Maurizio Arrivabene non si può più permettere. Sul motore, invece, sarebbe previsto uno sviluppo tangibile in Canada. Pur utilizzando ali molto più cariche e assetti rake esasperati, la rossa riesce infatti a generare buone velocità sul dritto (seppur ancora inferiori alla W08) grazie alla soluzione del fondo 'flessibile'. Ma in Spagna, al contrario di Sochi, la velocità sul dritto non sarà così decisiva.