Vettel: "Sensazioni negative, lavoriamo per migliorare nelle prove ufficiali"

"Finora le sensazioni sono negative. Ho faticato un po' con il bilanciamento della macchina, le condizioni oggi sono apparse impegnative, dobbiamo girare di più per trovare il giusto feeling con la macchina, ma il pomeriggio non è andato male". Così Sebastian Vettel ha commentato al termine della giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna. Il tedesco della Ferrari ha chiuso la giornata con il quarto tempo, alle spalle delle Mercedes e del compagno di squadra Raikkonen. "Domani? Non so cosa abbia fatto la Mercedes, sembra che la lotta per la pole sarà tra noi e loro", ha spiegato Vettel. Nel complesso, il pilota tedesco si dichiara non soddisfatto, "c'è ancora parecchio da migliorare".

"E' stato un venerdì normale per noi. I tempi sui giri non dicono molto, vediamo domani". E' l'analisi di Kimi Raikkonen dopo la giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna, dominate dalle Mercedes: "Non è stata una giornata semplice, le condizioni erano molto ventose, la pista era scivolosa ma questo è valso per tutti. Non è stato semplice per nessuno", ha spiegato il pilota finlandese della Ferrari, che in entrambe le sessioni ha chiuso davanti al compagno di scuderia Vettel: "La difficoltà della gestione delle gomme? Vedremo in gara, credo che sia simile ad ogni anno".