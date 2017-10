GP Stati Uniti: Verstappen penalizzato di 15 posizioni in griglia di partenza

Più che una notizia è una conferma di quello che già si poteva immaginare. Come accaduto per Nico Hulkenberg (Renault) e l’esordiente Brendon Hartley (Toro Rosso Renault), anche la Red Bull di Max Verstappen subirà una penalità (15 posizioni in griglia di partenza) perché sarà montato un nuovo motore sulla vettura anglo-austriaca. Un’unità che presenta delle peculiarità utili nell’ottica 2018 consentendo ai piloti di disporre di una particolare mappatura funzionale a un incremento della potenza per pochi giri. In buona sostanza il famoso “bottone magico” da usare in qualifica. Dal punto di vista dello show è un peccato che un pilota come Verstappen si ritrovi fuori dai giochi che contano ma la Red Bull ha pensato di fare questa scelta ritenendo di essere tagliata fuori dal podio in questo round. Una strategia annunciata già nelle scorse settimane da Helmut Marko, figura carismatica del team di Milton Keynes. Nel prossimo round del Messico, probabilmente, sarà Daniel Ricciardo a ricevere questo aggiornamento e nel contempo subire una penalità.