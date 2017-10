Hamilton ancora in pole ad Austin! Vettel non è lontano ed è secondo

Ormai Austin è casa di Lewis Hamilton. Il Texas non assomiglia all'Inghilterra per il clima, ma per l'inglese ormai non ci sono più confini. Altra pole per lui, l'undicesima stagionale, l'ennesima della carriera. Oltre due decimi di vantaggio a Vettel, quattro a Bottas. En plein totale nel weekend, con Lewis primo in tutte le sessioni di libere e nelle qualifiche. Per domani è naturalmente lui il favorito.

La Ferrari comunque c'è. Dopo una Q1 e Q2 non spettacolari, Sebastian Vettel si riscatta nel momento decisivo, quel giro conclusivo che gli permette di ottenere la prima fila. Sarà dura la gara nei confronti della Mercedes, ma la Ferrari non è certo battuta. Bottas quindi è solo terzo, davanti al buon Ricciardo. Quinto è Kimi Raikkonen, sesto Verstappen. Chiudono la top ten Ocon, Sainz, Alonso Perez.

Austin sarà teatro del primo match point stagionale. Difficile che il mondiale possa chiudersi domani, forse nessuno lo vuole. Sicuramente tutti vogliamo un nuovo atto della rivalità tra Hamilton e Vettel. Il confronto ruota a ruota si è visto poco quest'anno, se il titolo è già virtualmente assegnato, almeno ci attendiamo tanto spettacolo.

Niki Lauda, Lewis Hamilton (Mercedes) - Grand Prix of Japan 2017Getty Images

Tabellino

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - 2 Sebastian Vettel Ferrari +0.239 3 Valtteri Bottas Mercedes +0.460 4 Daniel Ricciardo Red Bull +0.469 5 Kimi Raikkonen Ferrari +0.469 6 Max Verstappen Red Bull +0.550 7 Esteban Ocon Force India +1.539 8 Carlos Sainz Renault +1.744 9 Fernando Alonso McLaren +1.899 10 Sergio Perez Force India +2.040

I 5 momenti della qualifica

- Mercedes e Ferrari scelgono di gareggiare nel Q1 con gomma più dura rispetto agli altri. I quattro si qualificano senza problemi, addirittura Hamilton fa il miglior tempo, cosa incredibile contando che tra le due mescole c'è oltre un secondo di differenza.

- Gli eliminati nel Q1 sono: Ericsson, Stroll, Hartley, Wehrlein e Magnussen. Male Stroll, Hartley ci prova ma non riesce a passare in Q2. Disastro Magnussen, sempre peggio nelle ultime corse.

- In Q2 la Mercedes sale di manettino e Hamilton mette a segno il record della pista, battendo il precedente di un secondo e mezzo. In verità Bottas e le Ferrari non sono lontane, più staccata la Red Bull. Verstappen prova la strategia alternativa e domani partirà con gomma diversa, anche se dalle retrovie, data la penalità di 15 posizioni.

- Gli eliminati sono: Massa, Kvyat, Vandoorne, Grosjean, Hulkenberg. Super Sainz ottavo con la Renault. Bene le solite Force India, qualificato anche Alonso.

- Q3 con ancora super Lewis Hamilton che va in pole position. Dietro Sebastian Vettel riesce ad ottenere la prima fila all'ultimo tentativo, battendo Bottas. Quarto Ricciardo, poi Raikkonen e Verstappen.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Lewis HAMILTON: Il suo periodo d'oro fuori dall'Europa prosegue. Terza pole consecutiva, undicesima stagionale, altro super tempo su una pista che si addice incredibilmente alle sue caratteristiche. Domani ci prova per il mondiale, se non dovesse arrivare non sarà certamente un dramma.

Il peggiore

Kevin MAGNUSSEN: Continua a deludere in tutto e per tutto. Ultimo e criticato da qualsiasi pilota del paddock. Errori da principiante, sbaglia tantissimo, inoltre offre prestazioni assolutamente indecenti. Ma la Haas lo rinnova...