Hamilton davanti a Vettel nelle prime prove libere

Lewis Hamilton è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, sul circuito di Austin in Texas. Il pikota inglese della Mercedes ha girato in 1:36.335, staccando la Ferrari di Senastian Vettel di 0.593 secondi. Terzo tempo per l'altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, a 0.644. Quarto l'olandese Max Verstappen, fresco di rinnovo con la Red Bull, a 1.004. Quinto tempo per il sempre più sorprendente belga della McLaren Stoffel Vandoorne, a 1.017.

Seguono il brasiliano Felipe Massa sulla Williams a 1.235 e il finlandese Kimi Raikkonen sull'altra Ferrari, a 1.263. Chiudono la top ten le due Force India del francese Esteban Ocon e del messicano Sergio Perez seguite dalla Toro Rosso dello spagnolo Carlos Sainz Jr. La seconda sessione di libere è in programma alle 21 ora italiana. Da segnalare che il debuttante neozelandese Brendon Hartley è stato penalizzato di 25 posizioni in griglia di partenza a causa di modifiche alla power unit della sua Toro Rosso. Non ha fatto segnare tempi utili Fernando Alonso, costretto ai box per problemi alla sua McLaren.