Hamilton domina, doppietta Ferrari con Vettel davanti a Kimi. Mercedes vince il costruttori

La festa è tutta sua. Lewis Hamilton vince un bellissimo Gran Premio di Austin e si avvicina sempre più al quarto titolo mondiale. Una gara non dominata dal primo giro per colpa di una partenza non perfetta, ma dopo aver regolato Vettel nelle prime tornate, si invola verso il successo. Lewis è di casa ormai da queste parti, si trova benissimo sul circuito texano, lo dimostrano le cinque vittorie su questo tracciato in sei partecipazioni. Un weekend da sogno per l'inglese, che domina in ogni sessione. Dopo una immensa qualifica, arriva la grande corsa. Si merita questo mondiale.

Intanto la Mercedes archivia il mondiale costruttori. Per la quarta volta consecutiva la casa tedesca vince il titolo a squadre, un'era, quella delle power unit, di assoluto dominio. A Hamilton basta un quinto posto in Messico per aggiudicarsi il quarto alloro della carriera. Una formalità.

La Ferrari è sconfitta, anche se con entrambi i piloti sul podio. Seb fatica, sia con le supersoft, che con le gomme gialle, è così è costretto ad una strategia aggressiva di due soste. La scelta paga e arriva il secondo posto. Dietro c'è Raikkonen, anche se col "giallo": è Verstappen ad arrivare terzo al traguardo, ma il sorpasso di Max su Kimi nell'ultimo giro viene penalizzato per aver messo tutte e quattro le gomme fuori pista. Un vero peccato, perché la gara dell'olandese è vicina all'epico. Comunque un buonissimo Raikkonen, a tratti molto meglio di Vettel.

Bravo, bravissimo Max. Parte 16mo, in poco tempo è quinto dietro ai big. La strategia e la sua guida aggressiva lo ripagano, fino al terzo posto finale. Poco prima del podio arriva la penalizzazione, forse immeritata. Quinto uno spento Bottas, chiudono la top ten Ocon, Sainz, Perez, Massa e Kvyat.

Il mondiale rimane aperto, ma è solo una formalità. Tra sette giorni sarà tutto finito.

Il tabellino

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - 2 Sebastian Vettel Ferrari +10.143 3 Kimi Raikkonen Ferrari +15.779 4 Max Verstappen Red Bull +16.768 5 Valtteri Bottas Mercedes +34.967 6 Esteban Ocon Force India +1.30.980 7 Carlos Sainz Renault +1.32.944 8 Sergio Perez Force India +1 Lap 9 Felipe Massa Williams +1 Lap 10 Daniil Kvyat Toro Rosso +1 Lap

I 5 momenti della gara

- Lo show inizia già nel pregara, con la presentazione in stile Indycar. Tanto spettacolo, naturalmente in stile USA. Al via Vettel stacca meglio di Hamilton e lo passa alla prima curva. Terzo Bottas, poi Ricciardo, Ocon e Raikkonen. Kimi in poche curve supera la Force India e si mette dietro a Ricciardo e Bottas. I due lottano alacremente nei primi giri, ma il finlandese rimane davanti.

- Al sesto giro Lewis rompe gli indugi e attacca Seb, il sorpasso arriva subito e l'inglese allunga su Vettel. Terzo sempre Bottas, poi Ricciardo, Raikkonen e Verstappen che in un nulla è già risalito in classifica.

- Inizia il valzer di pit stop. Il primo ad entrare è Ricciardo, che però poco dopo è costretto al ritiro per problemi al motore. Poi si ferma Vettel, che a sorpresa mette la gomma gialla. Entrano poi Bottas, Raikkonen e Hamilton, tutti sulla gialla, con l'inglese che esce di un soffio davanti a Seb. In testa quindi Verstappen che, da 16mo, si ritrova primo, anche se non ha cambiato gomme.

- A metà gara entra anche Verstappen che torna in pista quinto. Davanti c'è Hamilton, poi Vettel, Bottas, Kimi e Max. Lewis fugge via, mentre Seb fatica con la gialla, con Bottas, Kimi e Verstappen che recuperano.

- Sembra tutto scritto, invece non lo è. Verstappen cambia strategia ed entra ai box per la seconda sosta, mettendo le rosse. Seb lo segue il giro dopo e gli esce davanti. Hamilton domina in testa, mentre Kimi attacca e passa Bottas. Nel finale succede di tutto: Vettel recupera e supera sia Bottas che Kimi, andando secondo. Anche Verstappen passa Valtteri. Nell'ultimo giro succede l'incredibile, con Max che si inventa la manovra pazzesca e passa Raikkonen, andando sul podio. Poi però arriva la penalità.

La statistica chiave

Sei partecipazioni in Texas per Hamilton, cinque vittorie. E' di casa ad Austin.

Il migliore

Lewis HAMILTON: Non vince il mondiale, ma è solo una formalità. Parte male, sta dietro per poche tornate, poi rompe gli indugi e se ne va. Mentre la Ferrari subisce il degrado, lui invece riesce a fare gran tempi anche con gomme usate. Weekend perfetto, nella terra dei sogni per lui. Ora parte il conto alla rovescia per il quarto titolo.

Il peggiore

Kevin MAGNUSSEN : Oggi non fa danni, anzi viene buttato fuori pista da Ericsson. Però comunque arriva l'ennesima scialba prestazione, ancora ultimo al traguardo.