Hamilton: “Ho lo stesso approccio: voglio vincere, del resto mi frega poco"

Nella conferenza stampa di presentazione del GP degli Stati Uniti 2017, 17° appuntamento del Mondiale di Formula Uno, Lewis Hamilton si è mostrato decisamente concentrato e non condizionato dal grande vantaggio nella classifica iridata dei piloti 2017.

Il britannico in vetta con 59 punti di vantaggio sul pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha risposto con grande fermezza alle domande dei media relativamente al proprio team, alla Ferrari ed anche alla polemica passata con la politica dell’attuale presidente degli States Donald Trump:

" Bella abitudine tornare qui. Sento vibrazioni positive, ieri alla Nasa è stato favoloso. Avevo tante domande e ho scoperto tante cose. Tanti aspetti tecnologici e vorrei tornarci. Da parte mia, comunque, c’è sempre lo stesso approccio anche se il vantaggio in campionato è aumentato ma io ho voglio dare il massimo. Vettel è stato un avversario forte per tutta la stagione. Hanno avuto problemi tecnici e immagino sia forte per tutto questo weekend. Ecco perché per me non cambia nulla. Vettel sarà molto forte e veloce, io sono concentrato e non mi frega di vincere qui per un motivo non sportivo. Sulle balle che si sentono in giro non voglio parlare. Ci sono tanti problemi sull’argomento, ma per il momento non ho pensato a nulla. "

Su una futura partecipazione alla 500 Miglia paventata in questi giorni, Lewis ha precisato: “Vedere Sato sul podio due settimane fa non ha stimolato questi pensieri, anche se ho guidato questo tipo di macchina. Rispetto quei piloti, notevole la velocità che si raggiunge. ma ora non ho questo desiderio“.

