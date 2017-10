Hamilton: “Lavoro grandioso, dovremo gestire le gomme”. Vettel: "Sono contento"

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP degli Stati Uniti 2017, prova del Mondiale 2017 di Formula Uno. Sebastian Vettel scatterà subito alle sue spalle. Di seguito le dichiarazioni che i due piloti alla rilasciati nelle consuete interviste in pista al termine delle qualifiche.

LEWIS HAMILTON: “Il team ha fatto un lavoro grandioso, la pista era difficile con questo vento che continuava a cambiare di intensità ma adoro questo circuito soprattutto quando hai una macchina con cui riesci a guidare così bene. Il caldo si fa sempre sentire ma oggi la temperatura è giusta. Domani la gara sarà dura, dovremo gestire le gomme ma non sarà facile. Dovrò fare del mio meglio per cercare di conquistare il maggior numero di punti possibili ma Vettel sicuramente non mollerà“.

SEBASTIAN VETTEL: “Sono stato contento alla fine ma ci è mancato un po’ il ritmo soprattutto nel secondo intermedio, anche a causa del vento. Il passo gara è buono. In qualifica siamo sempre stati indietro, ma tanto di cappello a Hamilton: vediamo domani come andrà. Noi dovremo vincere tutte le gare per crederci ancora, prendiamo un giorno alla volta e vediamo. Questa è una gran pista con tanta bella gente, il percorso sarà entusiasmante“.

KIMI RAIKKONEN: "Oggi la macchina andava meglio rispetto a come è andata questo weekend. Dopo la sessione del venerdì abbiamo fatto qualche cambiamento e in qualifica avevo un buon feeling. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma la quinta posizione è il massimo che siamo riusciti ad ottenere". Così Kimi Raikkonen commenta il quinto posto nelle qualifiche del Gp di Austin, negli Usa. "Penso che avremmo potuto sfruttare di più la macchina, ma in alcuni punti è stato difficile fare tutto bene. Ho fatto fatica a ‘mettere assieme’ tutte le curve - ha aggiunto al sito Ferrari - alcuni giri erano buoni, in altri è stato tutto più difficile". "Nel complesso è stata una qualifica decente, ma di certo poteva andare meglio. Quindi non posso essere soddisfatto del risultato. Alla partenza domani non sarà facile. Cercheremo di partire nel migliore dei modi e vedremo cosa riusciremo a fare nella prima curva…”, ha concluso Raikkonen