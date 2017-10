Lewis Hamilton primo con record della pista nelle terze libere: Vettel secondo, Raikkonen quarto

È ancora Lewis Hamilton il più veloce ad Austin. Il pilota della Mercedes, dopo aver dominato la giornata di ieri, si è confermato il migliore anche ques’oggi nelle prove libere 3 del Gran Premio degli Stati Uniti, proponendosi ancora di più se ce ne fosse bisogno come il favorito per il weekend texano. Il britannico ha stampato il miglior tempo in 1’34″478 con la gomma ultrasoft (rosa per l’occasione), abbassando di più di mezzo secondo il record della pista fatto segnare ieri. Alle sue spalle si è piazzato Sebastian Vettel, con un distacco di appena 92 millesimi. Il tedesco, dopo i problemi di ieri che hanno portato alla sostituzione della scocca nella mattinata di Austin, è riuscito ad avvicinare il suo rivale, facendo addirittura meglio nel primo settore e trovando tanta fiducia in vista della qualifica (alle 23 italiane).

Dietro i due contendenti al titolo iridato ci sono i rispettivi compagni di squadra, staccati di due decimi, con il finlandese Valtteri Bottas che ha preceduto il suo connazionale Kimi Raikkonen di pochi millesimi. Solo quinto a sei decimi Max Verstappen, dopo le buone impressioni di ieri. L’olandese, però, ha sostituito un elemento della sua power unit, incappando nella penalizzazione di 15 posizioni in griglia. L’altra Red Bull di Daniel Ricciardo ha invece accumulato 1.3″ di distacco, finendo 9°. Un ottimo Felipe Massa ha portato invece la sua Williams in sesta posizione a otto decimi da Hamilton, davanti alle due Renault di Nico Hulkenberg e Carlos Sainz, separati da pochi millesimi l’uno dall’altro. Chiude la top ten la Force India di Sergio Perez, a 1.3″ da Hamilton.

È stata una sessione di libere molto importante in vista delle qualifiche di oggi, soprattutto per la Ferrari, che ha potuto testare la modifica effettuata sulla monoposto di Vettel. Il meteo è stato clemente quest’oggi, nonostante la presenza di un forte vento laterale in alcune zone del circuito, causa di alcuni lunghi come quello di Max Verstappen ad inizio sessione e di Romain Grosjean. È andata peggio al francese della Haas, che non è riuscito a controllare la sua vettura piantandosi nella ghiaia e provocando il regime di Virtual Safety Car che ha limitato l’azione in pista per circa dieci minuti nella fase centrale, rovinando i piani delle scuderie, che non hanno potuto provare il passo gara.