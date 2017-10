Lewis Hamilton scappa nelle seconde libere, ma Verstappen e Vettel sono vicini

Lewis Hamilton (Mercedes) fa sue anche le seconde prove libere del GP degli Stati Uniti. Il leader del campionato, infatti, chiude la sessione con il miglior tempo (nuovo record del tracciato texano) in 1:34.668 (con gomma UltraSoft), distanziando un Max Verstappen fresco di rinnovo con la Red Bull di 397 millesimi. Terza la prima delle due Ferrari, con Sebastian Vettel, con un ritardo di 524 millesimi. Il tedesco è stato autore anche di un fuoripista ad inizio FP2 quando stava cercando di piazzare un giro interessante con gomma Soft. Il pilota di Heppenheim ha, però, perso la sua SF70H in entrata di curva 19 e, dopo una notevole frenata, ha concluso la sua avventura nella ghiaia.

Quarto posto per Valtteri Bottas (Mercedes) che accusa oltre sei decimi dal suo compagno di scuderia, mentre quinto è Daniel Ricciardo (Red Bull) a poco meno di otto decimi dalla vetta. Kimi Raikkonen (Ferrari) è sesto a 846 millesimi e precede i sue due ex compagni, Fernando Alonso (McLaren) e Felipe Massa (Williams) con distacchi che si aggirano sul secondo e sette decimi. Completano la top ten le due Force India che, come sempre, si classificano con un distacco minimo tra i due piloti, Nono è, infatti, Sergio Perez a 1,813 secondi, mentre Esteban Ocon è decimo a 9 millesimi dal compagno messicano. Stessa distanza ravvicinata anche tra Carlos Sainz e Nico Hulkenberg in Renault, staccati rispettivamente di 1,813 e 1,822 secondi da Hamilton.

Per quanto riguarda le simulazioni di passo gara compiute nella seconda metà della FP2, spiccano i tempi di Max Verstappen, in grado di scendere fino all’1:39 alto con gomma UltraSoft, mentre Hamilton ha tenuto un ritmo costante sull’1:40. Stesso discorso per Raikkonen (tra l’1:40 e 1:41) e Bottas. Vettel, invece, ha concluso pochissimi giri (nove) perchè ha preferito fare ritorno ai box e controllare qualcosa che non andava sulla sua vettura. Il tedesco ha lamentato una anomalia nella parte anteriore della sua vettura (forse all’altezza dei pedali) per cui i tecnici hanno smontato la sua SF70H per venire a capo del problema.

Dopo la pioggia che ha condizionato buona parte della prima sessione di prove libere della mattinata, nel pomeriggio ha dominato il sole e le temperature si sono alzate (assieme all’umidità) fino ai 25°. La pista di Austin ha confermato di sposarsi perfettamente con le Mercedes, specialmente nel primo tratto, quello delle rapide curve in successione, mentre la Red Bull si è ribadita competitiva e performante anche nel tratto veloce (toccando i 322kmh, di poco sotto i 325 di Hamilton). La Ferrari, dal canto suo, ha fatto vedere cose discrete sia in simulazione qualifiche sia sul ritmo. Domani, tuttavia, Vettel dovrà trovare ancora qualche decimo per puntare alla pole position o, quantomeno, alla prima fila.

CLASSIFICA FP2 GP STATI UNITI 2017:

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’34″668 21 2 33 Max Verstappen Red Bull +00″397 1’35″065 25 3 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″524 1’35″192 9 4 77 Valtteri Bottas Mercedes +00″611 1’35″279 35 5 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00″795 1’35″463 19 6 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″846 1’35″514 24 7 14 Fernando Alonso McLaren +01″636 1’36″304 24 8 19 Felipe Massa Williams +01″792 1’36″460 26 9 11 Sergio Perez Force India +01″813 1’36″481 23 10 31 Esteban Ocon Force India +01″822 1’36″490 29 11 55 Carlos Sainz Renault +01″861 1’36″529 26 12 27 Nico Hulkenberg Renault +01″866 1’36″534 14 13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02″093 1’36″761 38 14 20 Kevin Magnussen Haas +02″617 1’37″285 13 15 2 Stoffel Vandoorne McLaren +02″795 1’37″463 26 16 18 Lance Stroll Williams +03″120 1’37″788 23 17 39 Brendon Hartley Toro Rosso +03″319 1’37″987 37 18 94 Pascal Wehrlein Sauber +03″497 1’38″165 32 19 09 Marcus Ericsson Sauber +03″594 1’38″262 22 20 08 Romain Grosjean Haas +03″719 1’38″387 22

