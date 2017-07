Gp Ungheria: Felipe Massa in ospedale per accertamenti ma sarà al via delle FP3

Budapest (Ungheria), 29 lug. (LaPresse/Reuters) - Il pilota brasiliano Felipe Massa potrebbe dare forfait al Gran Premio di Ungheria per problemi fisici. Il portacolori della Williams è stato portato in ospedale ieri, mentre il team inglese potrebbe schierare la riserva britannica Paul Di Resta per l'ultima sessione di libere e per le qualifiche in programma oggi. "Dopo non essersi sentito bene durante le seconda libere Felipe è stato visitato presso il centro medico in pista prima di essere portato in ospedale per ulteriori accertamenti precauzionali", ha detto un portavoce della Williams senza specificare la tipologia di problema fisico dell'ex ferrarista.