Dopo 12 anni Ferrari in pole in Ungheria. Vettel davanti a Raikkonen, Bottas 3° davanti a Hamilton

Nel weekend più delicato la Ferrari risorge dalle difficoltà delle ultime settimane e torna a fare la voce grossa, monopolizzando la prima fila come gli era accaduto l’ultima volta a Montecarlo e cogliendo una pole che all’Hungaroring mancava addirittura dal 2005. Assolutamente da incorniciare il sabato di Sebastian Vettel che dopo aver lanciato segnali belligeranti nelle FP3 è stato semplicemente perfetto nei tre turni di qualifiche portandosi a casa una pole position fondamentale e che interrompe l’egemonia della Mercedes al sabato. 1’16”276 il crono fatto registrare dal driver tedesco che è stato l’unico pilota a girare costantemente sotto il muro dell’1’17” durante tutto il turno e si è preso con merito la terza pole position del suo 2017. Seb ha mostrato un passo gara indiavolato ed è apparso finalmente capace di guidare la SF70H con quel feeling e quell’autorità che gli erano mancate negli ultimi gran premi. Un ottimo segnale in vista della gara dove Vettel potrà contare anche sull’aiuto di un Kimi Raikkonen, formidabile a disegnare un ultimo giro stratosferico che gli permette di emarginare in seconda fila le Mercedes di Bottas e Lewis Hamilton, che ha pagato il controsterzo alla curva 4 e domani dovrà guardarsi non solo dalle Ferrari ma anche dal compagno di squadra e dalle scomode Red Bull di Verstappen (5° a mezzo secondo da Vettel) e Ricciardo (6° a 21 millesimi dal compagno di squadra).

Seguono aggiornamenti!