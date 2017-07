Libere 3 alla Ferrari: Vettel e Raikkonen davanti a tutti, Hamilton "solo" 5°

Il terzo turno di libere del Gran Premio d’Ungheria, undicesima prova del Mondiale F1 2017, ribalta completamente i valori in campo visti nella giornata di apertura del week-end magiaro. E’ la Ferrari, infatti, a dominare nella sessione del sabato mattina, con una rossa estremamente convincente sul giro secco con gomma supersoft, nella simulazione di qualifica.

Sebastian Vettel conclude in cima alla lista dei tempi, girando in 1:17.017, rifilando distacchi molto importanti a tutti gli inseguitori, alla guida di una macchina finalmente stabile e precisa in ognuna delle curve del catino magiaro: Kimi Raikkonen è 2° ad oltre 4 decimi di ritardo, mentre Valtteri Bottas (Mercedes), 3°, paga addirittura 897 millesimi a parità di pneumatico.

Si inserisce nella consueta lotta Ferrari-Mercedes l’alfiere di Red Bull, Max Verstappen, 4° ad 1.1 secondi dal teutonico, che precede un Lewis Hamilton (Mercedes) ancora in difficoltà nello sfruttare la gomma supersoft, pasticciando nel corso del suo tentativo di giro veloce.

Dietro ad un ottimo Nico Hulkenberg (Renault), 6° ad 1.6, c’è Daniel Ricciardo (Red Bull). L’australiano, protagonista assoluto del venerdì, ha dovuto terminare anzitempo la sessione del sabato mattina, a causa di un presumibile problema al cambio che dovrà essere rivalutato in ottica prosieguo del week-end dell’Hungaroring. Al termine della FP3 è settimo, ad 1.697 da Vettel.

Da sottolineare, infine, le difficoltà fisiche di Felipe Massa (Williams), colpito nella serata di ieri da un virus e con problemi di vertigini che lo hanno influenzato nelle prove del sabato mattina, costringendolo a terminare in anticipo la sessione (17°) e, soprattutto, mettendone in dubbio il prosieguo in pista nel resto del fine settimana ungherese. Se non dovesse farcela, al suo posto correrà il collaudatore del team britannico, Paul Di Resta.

CLASSIFICA FP3 GP UNGHERIA 2017 (TOP TEN):

1° Vettel (Germania-Ferrari) 1:17.017 supersoft

2° Raikkonen (Finlandia-Ferrari) +0.475 supersoft

3° Bottas (Finlandia-Mercedes) +0.897 supersoft

4° Verstappen (Olanda-Red Bull) +1.177 supersoft

5° Hamilton (Gran Bretagna-Mercedes) +1.417 supersoft

6° Hulkenberg (Germania-Renault) +1.682 supersoft

7° Ricciardo (Australia-Red Bull) +1.697 supersoft

8° Alonso (Spagna-McLaren) +1.867 supersoft

9° Vandoorne (Belgio-McLaren) +1.901 supersoft

10° Palmer (Gran Bretagna-Renault) +2.139 supersoft