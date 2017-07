Ricciardo scatta nelle prime libere: Raikkonen secondo davanti a Hamilton, Vettel sesto

Il Gran Premio d’Ungheria 2017, undicesima prova del Mondiale F1, si è aperto con Daniel Ricciardo (Red Bull) davanti a tutti. Il 28enne australiano, su di una pista che lo ha visto sempre a podio dal 2014 in poi, ottenendo nel suo primo anno nel team anglo-austriaco una spettacolare vittoria in rimonta, ha fermato il crono sull’1:18.486 (gomma supersoft, come tutto il resto della top ten). Oltre alla performance sul giro singolo, l’aussie ha messo in evidenza un passo-gara alquanto interessante, sempre su pneumatico dalla banda rossa, girando con costanza sull’1:22 alto-1:23 basso. Dietro di lui si è classificato un positivo Kimi Raikkonen (Ferrari), staccato di 234 millesimi, e capace di precedere Lewis Hamilton (Mercedes), 3° a poco meno di 4 decimi dalla vetta. A testimonianza del buono stato di forma della Red Bull vi è la prestazione dell’altro pilota della scuderia dei “bibitari”, Max Verstappen, 4° a 676 millesimi con gomma supersoft usata. L’olandese ha preceduto di poco meno di un decimo l’altro alfiere Mercedes, Valtteri Bottas.

Più in difficoltà Sebastian Vettel, solo sesto ad oltre un secondo di ritardo. Per il 30enne tedesco della Ferrari grossi problemi al posteriore, che si manifestano in particolare nel secondo e terzo settore della pista magiara, laddove la SF170H è sembrata alquanto nervosa e difficile da guidare con la dovuta precisione. Non a caso, per Sebastian vi è stato un testacoda nella prima fase della sessione, in uscita dalla curva 9.

Da sottolineare, infine, la ottima prestazione della McLaren, che su di una pista in cui la potenza conta decisamente meno rispetto alla media, piazza entrambi i piloti nei primi 10: Fernando Alonso (7°) appena davanti a Stoffel Vandoorne, entrambi staccati di oltre un secondo e mezzo di ritardo da Ricciardo. In pista anche l’italiano Antonio Giovinazzi (Haas, al posto del titolare Kevin Magnussen), che ha chiuso 19° a poco meno di 4 secondi, protagonista di un testacoda con toccata a muro all’altezza della curva 10-11, chiudendo anzitempo l’unico turno di libere a disposizione nel fine settimana.