Ricciardo si conferma: sue anche le Libere2. Vettel secondo, Hamilton 5°

C’è grande equilibrio all’Hungaroring. Si annuncia un GP di Ungheria quanto mai combattuto, visti i distacchi ridottissimi tra i primi sei piloti. Per una volta, tuttavia, è la Red Bull a fare la voce grossa in questo venerdì di prove libere, dominando con Daniel Ricciardo anche la FP2. L’australiano, infatti, ha piazzato un ottimo 1:18.455 (SuperSoft), staccando di appena 183 millesimi Sebastian Vettel (Ferrari) Valtteri Bottas (Mercedes) di 201 millesimi, Kimi Raikkonen (Ferrari) di 300 millesimi, Lewis Hamilton (Mercedes) di 324 (ma con gomma Soft) e Max Verstappen (Red Bull) a 496 millesimi.

Primi sei in un fazzoletto, mentre alle loro spalle c’è il vuoto, con Nico Hulkenberg (Renault) settimo a quasi 1,3 secondi, quindi un ottimo Fernando Alonso (McLaren) ottavo a 1,360 secondi, Carlos Sainz con la prima Toro Rosso a 1.379 secondi e Stoffel Vandoorne con la seconda McLaren a 1.454 millesimi.

La Red Bull, come in mattinata, ha confermato di essere la vettura migliore su questo tracciato, soprattutto con Ricciardo, che ha piazzato il miglior tempo con parecchia benzina a bordo, ripetendo parziali di tutto rispetto anche in tentativi successivi. La Ferrari, dopo una FP1 complicata, ha dimostrato di essere cresciuta, mettendo in mostra un feeling migliore con le tortuose curve del circuito ungherese, mentre la Mercedes ha confermato di essere vicina alla vetta con Bottas, mentre Hamilton non è riuscito a migliorare la propria prestazione dopo aver montato la SuperSoft per qualche imprecisione nel secondo settore (anche se nel T1 aveva fatto già segnare parziali record).

Le simulazioni di passo gara hanno subìto una riduzione per colpa delle bandiere rosse esposte dopo i brutti incidenti di Pascal Wehrlein (Sauber) in curva 9 (ha perso la vettura andandosi a stampare nelle protezioni) e quello di Jolyon Palmer (non certo il primo della sua stagione) che è andato a sbattere con la sua Renault proprio all’ultima curva. Nei ritagli di tempo rimanenti, comunque, Ricciardo e Verstappen hanno messo in mostra un buon ritmo (specialmente l’australiano) con tempi costanti sull’1:22, mentre hanno stupito Vettel e Bottas che si sono alternati tra l’1:21 alto e l’1:22.1, con Hamilton leggermente indietro, male invece Raikkonen che ha piazzato troppi giri sull’1:23.

CLASSIFICA FP2 GP UNGHERIA 2017:

1. 03 Daniel Ricciardo Red Bull 1’18″455 23

2. 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″183 1’18″638 19

3. 77 Valtteri Bottas Mercedes +00″201 1’18″656 24

4. 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″300 1’18″755 19

5. 44 Lewis Hamilton Mercedes +00″324 1’18″779 23

6. 33 Max Verstappen Red Bull +00″496 1’18″951 17

7. 27 Nico Hulkenberg Renault +01″259 1’19″714 26

8. 14 Fernando Alonso McLaren +01″360 1’19″815 22

9. 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01″379 1’19″834 27

10. 2 Stoffel Vandoorne McLaren +01″454 1’19″909 18

11. 31 Esteban Ocon Force India +01″671 1’20″126 26

12. 11 Sergio Perez Force India +01″811 1’20″266 25

13. 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02″122 1’20″577 27

14. 18 Lance Stroll Williams +02″336 1’20″791 22

15. 19 Felipe Massa Williams +02″414 1’20″869 20

16. 30 Jolyon Palmer Renault +02″720 1’21″175 12

17. 20 Kevin Magnussen Haas +02″890 1’21″345 10

18. 08 Romain Grosjean Haas +03″049 1’21″504 18

19. 09 Marcus Ericsson Sauber +03″104 1’21″559 24

20. 94 Pascal Wehrlein Sauber +03″267 1’21″722 16