Si andrà ancora su una sola sosta? Attenzione alle temperature all’Hungaroring

La Pirelli, per il Gran Premio d’Ungheria, undicesima prova del Mondiale F1 2017, ha deciso di portare il medesimo tris di pneumatici scelto in occasione della corsa disputata a Silverstone, optando per supersoft (banda rossa), soft (banda gialla) e media (banda bianca). Scelta che, rispetto ad altre effettuate nel corso dell’annata corrente, è indubbiamente più conservativa, in previsione di un asfalto da sempre piuttosto severo con le gomme, soprattutto a causa delle alte temperature che, quando il cielo è sereno, sono la regola all’Hungaroring.

I consumi dovranno dunque essere attenzionati con particolare cura dai vari team. Se si guarda a quanto visto fino ad ora, tuttavia, anche sul circuito situato a Budapest si potrebbe andare su una sola sosta, stante la grande resistenza che le Pirelli versione 2017 hanno dimostrato, a partire dalla ultrasoft (che non sarà presente in Ungheria), in grado in diverse occasioni di permettere stint da oltre 20 giri, senza subire significativi cali di prestazione. Se così dovesse confermarsi, facile pensare che gli pneumatici che verranno ad essere utilizzati saranno supersoft e soft, poiché in grado di dare maggiore performance e non degradarsi rapidamente. La media, utilizzata poco e nulla in Gran Bretagna e solo nel corso delle prove libere, ha dimostrato di essere una gomma troppo lenta per poter rappresentare una scelta utile in ottica corsa, senza riuscire a dare un significativo vantaggio sulla distanza. Facile ipotizzare che la storia sia destinata a ripetersi nel week-end magiaro.

Con riguardo alle scelte effettuate dalle scuderie, Ferrari e Mercedes si sono marcate, portando a Budapest 9 set di gomme supersoft, 3 di soft ed uno solo di medie, a disposizione dei quattro piloti dei team suddetti. La stessa gamma di pneumatici sarà a disposizione dell’australiano della Red Bull, Daniel Ricciardo. Si è invece parzialmente differenziato il suo compagno di squadra, Max Verstappen, che ha sacrificato un set di gomme soft per averne uno in più di supersoft a disposizione.

davide.brufani@oasport.it