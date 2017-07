Vettel fa volare la Ferrari! La Rossa è rinata, ora si sogna la vittoria

Sebastian Vettel ha ruggito, è tornato a giganteggiare, ha riportato la Ferrari in pole position dopo un momento di difficoltà e ha dato una risposta a tutto il Circus: il tedesco ha tirato fuori il meglio da una Rossa letteralmente rigenerata dopo la crisi di Silverstone e dopo le criticità riscontrate nelle prime libere all’Hungaroring.

Il pluri Campione del Mondo è il protagonista assoluto dell’inversione di rotta operata dal Cavallino Rampante che sembrava essere schiacciato dalla Mercedes e che nelle ultime quattro gare non era più riuscito a brillare come nella prima parte di stagione. Oggi, invece, Seb ha dominato letteralmente le qualifiche, si è conquistato una fondamentale partenza al palo e soprattutto ha dato uno schiaffone importantissimo alle Mercedes, in particolar modo a Lewis Hamilton che scatterà soltanto in quarta piazza e che nel Q3 è andato in confusione, probabilmente schiacciato anche psicologicamente dallo strapotere della prima guida Ferari.

Il leader della classifica mondiale avrà un vantaggio fondamentale in vista della gara di domani. Sull’angusto catino magiaro, infatti, è davvero molto difficile sorpassare e partire davanti a tutti rappresenta un passo in avanti importantissimo verso la conquista del Gran Premio. Piano e adagio come ha intimato Arrivabene dopo le qualifiche ma l’entusiasmo è alle stelle all’interno del box Ferrari. Ora davvero non resta che vincere, allungare su Hamilton che dopo il GP casalingo si era portato a un solo punto di distacco e soprattutto andare in vacanza con serenità in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia davvero molto calda e combattuta.

La reazione odierna è stata davvero molto importante. La Ferrari era data in crisi, le Frecce d’Argento sembravano averla superata a livello prestazionale, le vetture tedesche sembravano più performanti e più sviluppate ma spalle al muro e nel momento più importante gli uomini di Maranello non hanno deluso, hanno fatto gruppo, hanno ottimizzato la monoposto e si sono guadagnati una strepitosa prima fila. Vettel avrà al suo fianco Kimi Raikkonen che dovrà schermarlo dagli attacchi di Bottas e Hamilton. Le prime curve saranno decisive e c’è l’occasione per racimolare un buon gruzzolo…