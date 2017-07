Vettel: "Sono al settimo cielo", Raikkonen: "Attaccare Vettel? Non volevo correre rischi"

Il GP di Ungheria sarà da ricordare nella storia, non solo per la doppietta Vettel-Raikkonen, ma anche per la modalità con la quale la Ferrari è riuscita a centrare questo risultato, importantissimo in chiave Mondiale. Ovviamente felicissimo Vettel, che ha stretto i denti nonostante i problemi di sterzo avuti da metà corsa in poi.

Sebastian VETTEL

" Sono al settimo cielo, è stata una gara molto difficile, anche se in tv si poteva non avere questa percezione. È stata dura. È un grande risultato e una grande giornata per la Ferrari. Ho avuto parecchio da fare dopo la safety car, avevo qualcosa che non andava, lo sterzo tirava da una parte e dovevo stare lontano dai cordoli. Non ho fatto un favore a Kimi che poteva andare più veloce, ma non avevo abbastanza passo, nel finale però è andata meglio. Ho tenuto alta la concentrazione per tutta la gara. Il problema allo sterzo? Dobbiamo ancora valutare, la sensazione era strana. Dovevo tenere gli occhi sullo sterzo perché non stava dritto. Non era l'ideale, ma alla fine abbiamo vinto ed è quello che conta di più. Programmi per le vacanze? Avere 14 punti di vantaggio non è male, possiamo fare le vacanze. Prima faremo dei giorni di test, poi a parte quello non ho grandi piani, mi godrò un po' di tempo a casa, sarà bello godersi un po' la famiglia "

Kimi RAIKKONEN

" Sono contento di questo risultato davanti a tanti tifosi finlandesi. Purtroppo non ho potuto regalare loro un successo, ma l’abbiamo centrato a livello di team, e per questo siamo tutti soddisfatti. Oggi avevo a disposizione una vettura grandiosa, peccato per l’errore di ieri che mi è costato la pole position. Oggi sono partito bene e non ho voluto forzare la situazione attaccando Sebastian. Sono rimasto dietro di lui tutti i 70 giri senza correre rischi per una doppietta preziosa. Ancora nessuna vittoria in Ungheria? Su questa pista non è facile superare e devi sperare che chi ti precede commetta un errore. Quando hai davanti a te il tuo compagno di Scuderia devi fare ancor più attenzione e non cercare rischi esagerati "

Sergio MARCHIONNE

" Sono commosso... Sono felice, molto. Questa è la Ferrari che voglio vedere "

Valtteri BOTTAS

" Il finale di gara è stato davvero difficile, sia perché Verstappen è tornato sotto in maniera rapida, sia perché avevo tanto traffico davanti, mai facile da gestire. Voglio ringraziare Lewis Hamilton ed il team, sono stati bravi a mantenere la parola data. Per il resto, il problema è stato non riuscire a scattare in prima fila, ha complicato la nostra corsa e non ci ha dato l’opportunità di lottare al meglio "