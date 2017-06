Bottas domina le terze libere: secondo Raikkonen, problemi per Vettel

Valtteri Bottas su Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaigian, a BaKu. Con 1.42.742 il finlandese ha preceduto di appena 0.095 millesimi un ottimo Kimi Raikkonen su Ferrari. Terzo tempo per Lewis Hamilton sull'altra Mercedes, a 0.416 dal compagno di squadra. Problemi per Sebastian Vettel sull'altra Ferrari, solo dodicesimo ma rimasto a lungo fermo ai box sembra per problemi alla power unit. Quarto e sesto tempo, infine, per le due Red Bull con Daniel Ricciardo (+0.545) davanti a Max Verstappen (+0.872). L'olandese era stato il migliore ieri, anche lui si è dovuto fermare per problemi al volante. Ottimo il quinto tempo di Esteban Ocon su Force India, a 0.602 da Bottas.

Sul circuito di Baku, dopo le incertezze di ieri, la Mercedes è tornata ad alzare la voce. Valtteri Bottas è stato il più veloce con il tempo di 1:42.792. Il pilota finlandese si è dimostrato molto veloce sul giro secco, realizzato con gomma rossa, ma anche con l’altra mescola, la soft, ha mostrato ottime cose stando sempre davanti. La Ferrari però è lì a contatto. Kimi Raikkonen ha infatti chiuso a soli 45 millesimi dal suo connazionale, dimostrando le ottime sensazioni di ieri. La scuderia del Cavallino infatti, si era tenuta nella giornata di ieri il potenziale per la qualifica, provata solo stamattina. Kimi si è infatti anche concesso di terminare prima la sessione, ad ulteriore prova della serenità della scuderia italiana.

Si sorride a denti stretti però nel box della Rossa. Sebastian Vettel infatti, ha chiuso la sua sessione con oltre venti minuti di anticipo, fermato da problemi alla power unit. I meccanici della Ferrari si sono subito messi al lavoro per risolvere le difficoltà e cercare di evitare la sostituzione. Il tedesco ce la farà tranquillamente per la qualifica, ma potrebbe pagare il non aver simulato il giro per la pole stamattina. Vedremo poi se sarà necessario sostituire la componente della power unit. Lewis Hamilton ha invece recuperato qualcosa rispetto a ieri, ma il britannico è stato comunque tenuto dietro dal suo compagno di team, fermandosi in terza posizione a poco più di tre decimi. L’inglese sembra non trovarsi completamente a proprio agio con il circuito di Baku, dopo aver sofferto anche l’anno scorso.

Anche in casa Red Bull non si può certo sorridere. Daniel Ricciardo è quarto ma ha accumulato mezzo secondo di ritardo. Problemi al volante invece, per Max Verstappen. L’olandese stava trovando il ritmo giusto con la gomma supersoft, ma proprio quando stava realizzando un gran giro, in linea con il tempo di Raikkonen, ha dovuto fermarsi. Dopo la grande giornata di ieri dunque, torna con i piedi per terra la Red Bull, ma potrebbe comunque dire la sua in vista della qualifica di oggi.

Questi i risultati della FP3 del Gran Premio d’Azerbaijan:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:42.742 21 2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:42.837 +0.095s 14 3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.158 +0.416s 23 4 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:43.287 +0.545s 24 5 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:43.344 +0.602s 21 6 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:43.614 +0.872s 16 7 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:43.738 +0.996s 18 8 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:43.908 +1.166s 21 9 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:44.040 +1.298s 17 10 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:44.138 +1.396s 22 11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:44.312 +1.570s 16 12 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:44.344 +1.602s 7 13 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:44.401 +1.659s 23 14 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:44.741 +1.999s 18 15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.926 +2.184s 20 16 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:45.143 +2.401s 17 17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:45.491 +2.749s 20 18 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:45.645 +2.903s 21 19 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:45.722 +2.980s 19 20 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:53.040 +10.298s 4

