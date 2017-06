Il primo Gran Premio d'Azerbaigian, un Paese che ora crede nello sport

In questo weekend si corre a Baku l'ottava prova del Mondiale di Formula 1. Il duello tra le Mercedes e le Ferrari entra nel vivo, così come la sfida per il titolo tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. In tutto questo l'Azerbaigian prende nuova visibilità e conferma la volontà di recitare un ruolo di assoluto spessore nello sport mondiale.

Un Gran Premio voluto fortemente dal governo azero

La volontà del governo azero di ospitare una gara valida per il campionato mondiale di Formula 1 era stata espressa già nel 2012. Poi nel maggio del 2014, quando Bernie Ecclestone e Azad Rahimov, ministro della gioventù e dello sport dell'Azerbaigian, avevano annunciato che questo Paese avrebbe ospitato una gara del campionato mondiale, da tenersi su un circuito cittadino disegnato per le vie della capitale, era esplosa un euforia contagiosa. Successivamente era stato annunciato che il Gran Premio sarebbe stato inserito nel calendario, per la stagione 2016. Per la sua prima edizione, però, la gara non venne intitolata al Paese che la ospita, ma assunse la denominazione di Gran Premio d'Europa. Al fine di permettere lo svolgimento delle gare, le strade su cui si snoda il tracciato azero hanno subito interventi di riammodernamento, come la sostituzione della pavimentazione di sampietrini con una superficie asfaltata. Gli organizzatori del Gran Premio, al termine della stagione 2016, chiesero con insistenza alla FIA di poter modificare la denominazione della gara in Gran Premio d'Azerbaigian, a partire dal 2017. La Federazione ha concesso il cambiamento del nome prima di questo Mondiale e così siamo arrivati a questa prima ufficiale svolta storica.

Baku e l’Azerbaigian: Giochi Olimpici Europei ed Europei di calcio

Il 12 giugno 2015 si è tenuta la cerimonia di apertura della prima, storica, edizione dei Giochi Olimpici Europei, con l’inaugurazione del moderno Olimpiya Stadionu pieno in tutti i suoi 68 mila posti. L’Azerbaigian è entrato di prepotenza nel jet set dello sport continentale, con un evento che può essere paragonato, come portata, a un’Olimpiade, visto che tutte le nazioni d’Europa si sono sfidate per 16 giorni in tutte le discipline decoubertiniane e gli stessi riti sono copiati da quelli di Olimpia, a cominciare dalla fiamma portata per il Paese e dall’ultimo tedoforo che accende il braciere nello stadio. Le scelte politiche azere degli ultimi anni, hanno certamente dirottato più fondi e investimenti sullo sport e in particolare sul calcio, con costruzione di numerosi nuovi impianti in tutto il Paese, e l’innalzamento del tasso tecnico del massimo campionato locale, la Topaz Premyer Liqası, grazie anche all’acquisto di calciatori stranieri di medio livello. Ma un'altra grande svolta è arrivata con "Baku 2020", quando è giunta l’ufficializzazione della capitale dell’Azerbaigian come una delle 13 città sedi del primo Campionato Europeo itinerante della storia del calcio continentale. E la città in riva al Mar Caspio è destinata a ospitare tre partite della fase a gruppi e un quarto di finale: al Bakı Olimpiya Stadionu sarà riservato lo stesso trattamento di veri e propri santuari del calcio come l’Allianz Arena di Monaco di Baviera o l’Olimpico di Roma o alla moderno Gazprom Arena di San Pietroburgo, o Wembley, che vedrà disputarsi le semifinali e la finale. Un riconoscimento internazionale non indifferente. E nel 2019, sempre Baku, è in piena corsa poer aggiudicarsi la finale di Champions League.

Baku 2015 European Games opening ceremonyEurosport

Un Paese che ora crede nello sport

L'arrivo della Formula 1 e la volontà di avere un Gran Premio cittadino con definitiva denominazione "dell'Azerbaigian" non fa altro che confermare la tendenza degli ultimi anni. La politica azera ha cambiato rotta e ha iniziato a investire svariati milioni di euro anche negli sport precedentemente ignorati. L'entusiasmo, constatabile anche grazie al miglioramento dei risultati internazionali (Nazionale di calcio e medaglie olimpiche), si sta diffondendo in un Paese prima poco considerato e ora in piena via di sviluppo. Nel 2016 a Baku dominò Nico Rosberg, dalle qualifiche alla vittoria finale. Magari un successo della Ferrari potrebbe dar maggior risonanza alla Nazione azera, che per un weekend sarà al centro del mondo.

Il circuito: tante curve, il pilota conta

Curve su curve e un rettilineo lunghissimo. Il circuito di Baku è lungo 6.003 metri (il secondo per lunghezza dopo Spa-Francorchamps) e da un punto di vista tecnico la pista si caratterizza per numerose curve a 90° inframmezzate da rettilinei. Il tratto più caratteristico è quello compreso tra la curva 8 e la 12, dove la sede stradale è molto stretta e sarà interessante vedere il comportamento delle monoposto 2017, più larghe rispetto allo scorso anno. A causadelle numerose curve a 90 gradi, non si potrà optare per una configurazione aerodinamica troppo scarica, che vada a privilegiare il lungo rettilineo presente nel terzo settore. La velocità di punta sarà determinante nel terzo e ultimo settore, dove è presente un rettilineo di ben 2,2 km, ma molto probabilmente si attesterà su livelli inferiori rispetto al 2016, data la maggior resistenza all’avanzamento delle monoposto 2017 (gomme e ali più grandi). Sicuramente, rispetto ad altri circuiti di questo Mondiale, il pilota può fare la differenza nel senso letterale del termine.