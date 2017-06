Incredibile scontro Vettel-Hamilton con safety car, il tedesco poi gli rifila una sportellata

Incredibile quanto successo durante il 20° giro del GP d'Azerbajian, in regime di safety car con Hamilton al comando e Vettel alle sue spalle.

Improvvisamente il campione del mondo rallenta dopo l'uscita di curva, il tedesco non si accorge e lo sperona da dietro danneggiando l'ala anteriore. A quel punto, il ferrarista insulta via radio il collega, lo affianca e gli rifila una sportellata gratuita.

Una scena incredibile, che ora - gara sospesa successivamente con bandiera rossa per i troppo detriti in pista - rischia però ripercussioni per entrambi i piloti.