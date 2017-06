L'alieno Hamilton ancora in pole! Mercedes inarrivabile, Ferrari in seconda fila

Ieri sembrava in crisi, oggi stampa una delle qualifiche più belle della carriera. Parliamo di Lewis Hamilton che domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio dell'Azerbaijan, ottavo atto del mondiale della Formula 1 2017.

Certo, la Mercedes si è assolutamente nascosta il venerdì, con prestazioni poco brillanti. Ma Lewis non aveva per nulla rubato l'occhio nelle libere. Anzi: l'inglese aveva commesso tanti errori, pessimista in vista delle qualifiche. Invece al via del Q1 è cambiato tutto: il #44 ha subito piazzato crono record, sino alla pole.

La Mercedes c'è, Hamilton comunque ha fatto la differenza. Lo dimostra la seconda piazza di Valtteri Bottas, lontano però mezzo secondo dal compagno di squadra. Per domani il finlandese potrà essere utile per mettersi in mezzo tra Lewis e le Ferrari, a oltre 1 secondo dalle Frecce d'Argenton.

Kimi terzo, Seb quarto. Vettel paga i problemi della Rossa nelle FP3, dove gli è stato cambiato il motore mettendone uno già usato in passato. Comunque la Ferrari è lontanissima dalla Mercedes, urge capire il problema.

Quinta la Red Bull di Verstappen, dietro di un nulla a Vettel. Chiudono la top ten Perez, Ocon, Stroll, Massa e Ricciardo che è finito a muro nel Q3.

Lewis Hamilton of Great Britain driving the (44) Mercedes in AzerbaijanGetty Images

Tabellino

POSIZIONE PILOTA SQUADRA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - 2 Valtteri Bottas Mercedes +0.434 3 Kimi Raikkonen Ferrari +1.100 4 Sebastian Vettel Ferrari +1.248 5 Max Verstappen Red Bull +1.286 6 Sergio Perez Force India +1.518 7 Esteban Ocon Force India +1.593 8 Lance Stroll Williams +2.160 9 Felipe Massa Williams +2.205 10 Daniel Ricciardo Red Bull +2.821

I 5 momenti della qualifica

- Pronti via e Hamilton piazza tempi mostruosi per tutti: battuto per ben due volte il record della pista, con i colleghi che arrivano ad oltre mezzo secondo dall'inglese. Dietro poca lotta: Palmer non scende in pista per i problemi in FP3, le Mclaren devono scontare 70 posizioni di penalità e quindi corrono il Q1 per onore di firma. Rimangono fuori anche Grosjean ed Ericsson, con Wehrlein che si qualifica.

- Q2 sempre con un padrone assoluto di nome Lewis Hamilton. L'inglese stampa l'ennesimo record della pista, lasciando le briciole agli avversari. Dietro i soliti: Ferrari e Red Bull sono sempre li, come le Force India.

- Ottima qualifica di Stroll che arriva in Q3 insieme a Massa. Fuori Kvyat, Sainz, Magnussen, Hulkenberg e Wehrlein.

- Q3 invece che vede un super Bottas iniziare al meglio e fare il suo record della pista, dando ad Hamilton un decimo. Terzo Raikkonen a oltre un secondo, poi Verstappen, mentre Vettel sbaglia più volte e fa un tempo alto. Arriva la bandiera rossa per il crash di Ricciardo. Tutti ai box quando mancano oltre 3 minuti di Q3, il tempo giusto per l'ultimo tentativo per tutti.

Semaforo verde e tutti in pista, con Lewis Hamilton che mette a segno il giro epico, con quasi mezzo secondo di vantaggio su Bottas. La Mercedes si è nascosta per tutte le libere, sfoderando una qualifica dai distacchi pazzeschi: Raikkonen è terzo davanti a Vettel, con oltre un secondo di distacco dalla vettura della Stella. Quinto Verstappen, poi Perez, Ocon, Stroll che batte Massa, decimo Ricciardo.

Il tweet da non perdere

La statistica chiave

Con questa prima piazza, Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position su tutti i Gran Premi in calendario. Gli mancava il GP d'Europa, ora ce l'ha. Non è mai stato davanti neanche a Suzuka, ma era stato in pole in Giappone al Fuji.

Il migliore

Lewis HAMILTON: Che dire, un campione come pochi ce ne sono stati nella storia. Questa è una delle pole più grandi di sempre. Ieri non c'era con la testa, con milioni di errori. Oggi invece fa qualcosa di epico. La Mercedes comunque ha fatto un lavoro mostruoso in questo sabato, o forse ieri non aveva dato per nulla il massimo.

Il peggiore

MCLAREN: Ormai è una barzelletta. 70 posizioni di penalità in due, ennesimo Gran Premio buttato. La Honda è una zavorra, la scuderia inglese deve cercare di abbandonarla al più presto se non vuole continuare a rovinarsi la reputazione.