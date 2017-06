Le pagelle: grande gara in rimonta di Bottas e Ricciardo, Stroll bravo e fortunato

Daniel RICCIARDO 9: Vince sempre in gare strane, spettacolari e fuori dagli schemi. Quinta vittoria in carriera, quarto podio consecutivo. Dopo il pit nei primi giri nessuno avrebbe scommesso un euro sul suo podio. Invece si ritrova in testa senza sapere il motivo, sfruttando le varie vicissitudini tra Hamilton e Vettel.

Valtteri BOTTAS 10: Signori, questo era doppiato ad inizio gara. Dopo il primo giro era ultimissimo, poi è stato fortunato a ritornare in gara, sino alla rimonta paurosa. Non ha mai mollato, arrivando secondo al fotofinish. E' la gara delle sorprese, lui risponde presente. Certo, si ritrova sempre graziato dai commissari ogni volta che è coinvolto: anche stavolta butta fuori Raikkonen. Ma se la Direzione Gara non lo penalizza...

Lance STROLL 8: Fortunatissimo, ma anche bravissimo a sfruttare l'occasione d'oro capitata. Dopo sei gare letteralmente indecenti, in Canada è andato a punti, qui addirittura arriva il podio clamoroso. Non si diventa fenomeni in due settimane, la verità è che il ragazzo non era così scarso come sembrava ad inizio stagione. Ha bisogno di carburare, di lavorare e di crescere.

Sebastian VETTEL 6: La gara è stata grandiosa, ma la reazione sul fattaccio di Hamilton gli costa la vittoria. Poche scusanti: Lewis ha sbagliato, la reazione di Seb però è ingiustificabile. Giusta la penalità nei suoi confronti. Comunque gli va bene, guadagna due punti sull'avversario.

Lewis HAMILTON 6: Altra grande corsa, paga l'errore della scuderia dopo la bandiera rossa che non gli ha fissato bene la protezione alla testa. La gestione delle SC comunque è rivedibile, ma soprattuto, anche se continua a negarlo, ha fatto "brake testing". Gesto assolutamente ingiustificabile che, senza motivo, non viene sanzionato dalla Direzione Gara.

Esteban OCON 7: Ennesimo grande risultato per la Force India, che per larghi tratti ha il ritmo dei migliori. Pesa però sulla gara di Esteban il contatto che manda fuori gara il compagno. Comunque è bravo a non demordere e, dalle retrovie, ritrovarsi a podio sino al sesto posto finale.

Kevin MAGNUSSEN 7: Buona gara del danese che sogna il podio sino agli ultimi giri. Arriva comunque settimo, mentre Grosjean è fuori dalla zona punti.

Fernando ALONSO 6: Sono i primi punti della stagione, ma in un GP come questo doveva sfruttare l'occasione. Se gente come Stroll e Magnussen gli arrivano davanti, poteva esserci anche lui li con loro. Invece chiude in una scialba nona piazza.

DIREZIONE GARA 4: Gara totalmente gestita male. safety car su Kvyat chiamata con ben 2 giri di ritardo, troppo lente le manovre di ripristino della pista, e poi clamoroso errore sulla gestione dei contatti: Bottas e Ocon non penalizzati, Stop&Go (giusto) per Vettel mentre a Hamilton assolutamente nulla. Regole da rivedere.

Nico HULKENBERG 4: Come buttare via un sogno. Era nel gruppone di quelli che potevano farcela, invece sbaglia una curva finendo clamorosamente a muro. Grande occasione persa.