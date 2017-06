Raikkonen apre al gioco di squadra: "Aiutare Vettel? Sì, il meglio per la Ferrari è cio che conta"

Kimi Raikkonen è pronto ad aiutare il compagno di squadra Sebastian Vettel nella rincorsa al titolo iridato. E’ questo lo spunto decisamente più interessante della conferenza di presentazione del GP di Baku di Formula 1:

" "Le regole all'interno del team sono chiare e non sono cambiate. Per prima cosa dobbiamo fare in modo che entrambe le Ferrari stiano davanti, poi se potrò aiutare Sebastian (Vettel, ndr) certamente lo farò. Io ho fatto alcune buone corse, Seb è andato bene ovunque. Ho avuto gare negative e un ritiro, se poi il tuo compagno va sempre a podio il divaro aumenta". "

Il finlandese ha anche detto la sua riguardo al nuovo tracciato cittadino che potrebbe adattarsi alla Rossa, anche se Raikkonen preferisce volare basso…

" Baku è un circuito cittadino ma completamente diverso da Monaco. Comunque la nostra macchina è competitiva ovunque, quindi daremo il meglio e vedremo di riuscire a stare davanti. Finora con i nostri rivali siamo stati vicini in tutte le gare e penso che sarà ancora così. La sorpresa sarebbe se non dovessimo esserlo più". "

Bottas: "Mercedes sarà vicina alla Ferrari"

"E' difficile prevederlo soprattutto su una pista nuova come questa, in alcune sessioni somiglia a Monza in altre a Monte Carlo, ma penso che saremo di nuovo vicini (alle Ferrari, ndr)". Lo ha detto Valtteri Bottas in conferenza stampa a proposito del duello Mercedes-Ferrari in vista del Gran Premio d'Azerbaigian in programma questo fine settimana. "A volte abbiamo avuto difficoltà nel trovare il giusto assetto e la giusta fiducia nel guidare la macchina - ha proseguito il finlandese - E questo è dipeso dalla difficoltà a far funzionare tutte le mescole". Bottas ha il contratto in scadenza con le 'Frecce d'Argento' a fine stagione, situazione che il team principal Toto Wolff ha definito "scomoda". "Io mi sento normale - ha sottolineato l'ex pilota della Williams - Da quando sono in Formula Uno mi sono sempre trovato in questa situazione, per me è una cosa normale".