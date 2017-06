Vettel-Hamilton, addio abbracci; Ricciardo ride, Verstappen minaccia: le 10 istantanee di Baku

I fatti, le indiscrezioni e il dietro le quinte dell'imprevedibile gara di Baku.

Vettel-Hamilton: c'eravamo tanto amati

"Brake testing". E' questa la parola urlata attraverso il tream radio Ferrari attorno cui gira il pesante confronto fra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel a Baku. Il rispetto invocato e sbandierato a più riprese da Hamilton potrebbe essere evaporato in quei pochi metri alle spalle della safety car, dove l'inglese ha palesemente inchiodato in faccia a Seb ed il tedesco ha risposto con un fallo di reazione di stampo calcistico. Una provocazione oltre il lecito da parte di Lewis, ma un errore ingenuo quello di Sebastian, che a posteriori ha buttato alle ortiche una vittoria. Non è chiaro se i due si siano chiariti a quattr'occhi a fine gara, certo gli abbracci e i sorrisi visti fino ad oggi saranno decisamente più sobri. Nessuno dei due si toglierà dalla testa che l'altro gli abbia fatto un pesante torto.

Red Bull, festa e rabbia. Ricciardo gode, Verstappen infuriato

Daniel Ricciardo ci ha abituati alla sua riconosciuta giovialità, e nelle ultime gare ci aveva anche abituati a piazzamenti sul podio insperati. Ha messo insieme tutto nel primo Gp di Azerbaijan della storia (l'edizione dello scorso anno era Gp d'Europa), una gara pazza che lo ha visto trionfare proprio in virtù di essere stato suo malgrado il primo ad effettuare il pit stop. Ma gli va riconosciuto un triplo sorpasso in staccata sulle due Williams e sulla Renault che ha rappresentato uno dei migliori fra i tanti sorpassi visti in gara, quasi a restituirgli i meriti di una gara vinta soprattutto per buona sorte. Nell'altro lato del box, Max Verstappen era infuriato: l'affidabilità della Red Bull (e della Renault), che aveva appiedato l'australiano in Canada, qui ha tradito lui. La macchina è progredita poco, in compenso l'affidabilità è più che critica. E Max ha già fatto sentire la propria irrequietudine in chiave 2018. Considerato che lui è uno di quei piloti che possono vantare un vero potere negoziale sul mercato, sarà il caso che da Milton Keynes gli diano le necessarie garanzie.

Stroll: la gioia oltre la beffa

E' probabilmente il primo pilota della storia a non essere più di tanto amareggiato per un sorpasso subito a pochi metri dalla bandiera a scacchi: Lance Stroll, pur beffato da Vallteri Bottas che gli ha soffiato il secondo posto in volata, è la rappresentazione plastica della gioia. Il terzo posto è oro puro per lui e per la Williams. Certo, per fare il botto gli è bastato essere più vicino del solito a Felipe Massa, poi ci ha pensato la roulette delle safety car a metterlo sul podio. Ma i punti in Canada gli hanno giovato, finalmente sembra a suo agio su una Formula 1. E il super motore Mercedes, a Montreal e a Baku, gli ha dato una bella mano. Giro di ruota fortunato anche per Eriksson, 7° al traguardo.

Hara-kiri Force India, a Baku lo scontro che mancò a Montreal

L'errore Force India di non fermare una delle due macchine nell'ultima parte di gara a Montreal, che allora privò di un probabile podio il team, ha avuto i suoi effetti a Baku, dove col senno di poi potrebbe essere sfumato ben di più. Il duello allora negato ai due piloti ha avuto luogo qui, con una manovra azzardata di Ocon che ha finito per compromettere la gara del messicano e rallentare quella del francese. Certe frizioni, specie all'interno dello stesso box, vanno evitate o quanto meno gestite.

Hamilton pole man mondiale con problemi di gommapiuma

Tornando a Lewis Hamilton, ha fatto un certo effetto vederlo perdere a sua volta la gara a causa della protezione in gommapiuma dietro il casco che stava per staccarsi. Soprattutto dopo aver messo agli atti che l'inglese, con la 66esima pole position in carriera centrata a Baku, è l'unico pilota del Circus a vantare una partenza dalla prima posizione in tutti i paesi attualmente presenti nel calendario mondiale. Gli manca solo Suzuka, giacché lui in Giappone l'ha ottenuta al Fuji.

Mercedes: magico il bottone o magico l'olio?

A Baku si è tornato a parlare del 'bottone magico' o 'manettino' che permetterebbe alla Mercedes mappature estreme per la qualifica. E sono tornati i dubbi sul fatto che la storia del bottone magico sia un espediente mediatico per coprire ben di più. Ad esempio un differente sistema di lubrificazione per 'arricchire' in camera di combustione la benzina con sostanze vietate nel carburante (piombo?). Se ne occupò durante i test invernali la Red Bull, con una lettera ufficiale alla Fia in cui chiedeva se fosse possibile, riferendosi a Mercedes, bruciare 5 kg di olio in qualifica. E c'è stata nuovamente comunicazione in merito tra federazione e alcuni team in Azerbaijan, dove secondo molti osservatori è troppo differente la prestazione Mercedes fra la competitività del venerdì e della domenica e l'imprendibilità del sabato. La federazione ha ribadito che ogni sistema di quel tipo è vietato, ammettendo però di non avere ancora ottimizzato gli strumenti per evitarli nella pratica.

The continuing story of Fernando Alonso

In attesa di tornare a fare spettacolo in pista (e qualcosa di buono Fernando ha fatto anche a Baku, compreso il 9° posto finale), Fernando Alonso prosegue il suo show dalle retrovie per il pubblico. Dopo il bagno di folla in Canada, è tornato all'avanspettacolo via radio. "Peccato, potevamo vincere" ha detto poco prima dell'arrivo.

Un Messi da piazzare. Briatore cerca soluzioni per Nando

In Azerbaijan si è visto anche Flavio Briatore, accorso a cercare soluzioni praticabili per il suo assistito Fernando Alonso. "Una soluzione valida la troveremo, è come pensare che Messi non trovi una squadra", ha detto. Lo si è visto perorare la causa a cena con Toto Wolff e Niki Lauda, ma al momento solo Renault sembra una pista davvero praticabile. E certo non entusiasmante. A meno che non cambi qualcosa in Red Bull. Per la teoria della relatività, sulla macchina di cui Verstappen comincia a essere stufo, Alonso ci salirebbe con un doppio carpiato.

Hulkenberg, il muro del pianto

Tanti, tantissimi errori di misura nelle prove libere. Non si contano i 'lunghi' anche da parte di Vettel ed Hamilton, quando c'era da trovare il feeling con una pista difficile e sporca e con temperature gomme-freni complicate da gestire. Come l'anno scorso, però, in gara è cambiato tutto, e gli errori veniali sono pressoché scomparsi. Motivo per cui l'unico a fare una figura barbina è stato il pur bravo Nico Hulkenberg, che ha piegato la sospensione anteriore contro un muretto interno. Per la disperazione del box Renault, visto che si era da poco ritirato il solito Palmer e la gara pazza era aperta a qualunque risultato. A proposito, il contratto di Jolyon pare sia blindato solo fino a Silverstone. Che si pensi davvero ad un nuovo test per Kubica?

Dopo Francia e Germania tornano Portogallo e Turchia

Come promesso al momento dell'insediamento, gli americani di Liberty tornano a mettere al centro l'Europa. Un paradosso fino ad un certo punto, perché l'intenzione dei nuovi gestori del Circus è quella di ampliare il business in America (la gara fra le strade di New York resta l'obiettivo numero uno) rimettendo nel contempo al centro della scena la culla della F1. A discapito al limite di quei posti tanto cari a Bernie Ecclestone ma incapaci di generare interesse. Corea e India per fortuna sono già uscite, si vocifera di grossi problemi anche a Singapore, dove le casse degli organizzatori iniziano ad essere vuote. Intanto per il 2018 rientrano la Germania con Hockenheim e soprattutto la Francia col vecchio e rinnovato Paul Ricard. Per il 2019 il management di Liberty Media punta al rientro della Turchia (se ne è già parlato addirittura con Erdogan) ed ha preso contatto col Portogallo. Non per l'Estoril ma per il più moderno Portimao.