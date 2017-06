Vettel, Hamilton e lo scontro che accende il Mondiale: chi ha ragione?

Era solo questione di tempo. Non poteva essere altrimenti e, probabilmente, ci eravamo soltanto abituati male nel triennio del dominio Mercedes. Lì dove a darsi battaglia per il titolo erano quasi esclusivamente due piloti della stessa scuderia. In questo Mondiale del ritorno alla norma – con un dualismo vero – mancava soltanto la scintilla. E, quella, è arrivata puntualmente a Baku. Protagonisti, neanche a farlo apposta, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. In mezzo, un doppio contatto ai limiti del regolamento in regime di safety car. Benzina sul fuoco di una rivalità dalla quale – salvo cataclismi – uscirà il re del Circus 2017.

Il fattaccio

Siamo al giro 21, in regime di safety car. Hamilton è primo, Vettel secondo. Prima della partenza e in uscita di curva, il pilota della Mercedes rallenta bruscamente e viene toccato dall’alettone anteriore del tedesco a una velocità di circa 40 km/h. Il ferrarista non la prende bene, acccelera e va a contatto con Hamilton. Il tutto inveendo pesantemente con il rivale. Il comportamento dei due viene subito messo sotto inchiesta dalla direzione di gara, ma la sanzione arriva solo per il pilota del Cavallino. 10 secondi di stop and go comminati in corrispondenza della 32esima tornata, proprio quando Hamilton è costretto al rientro ai box per via di un problema alla protezione della testa. Vettel passa davanti, ma non va oltre al quarto posto finale. Il britannico è quinto. La classifica piloti conferma il tedesco in testa davanti al rivale, con 4 punti in più rispetto alla vigilia (153 contro 139). Il dubbio, però, rimane. La direzione di gara ha preso la decisione giusta?

Il dibattito dei protagonisti

Se a mettere la scintilla in pista sono stati Vettel e Hamilton, ai box ci ha pensato il presidente della Mercedes Niki Lauda. "Ha ragione Lewis – ha dichiarato durante il GP di Azerbaigian – perché era primo ed è sempre chi è davanti a decidere la velocità. Quello che è strano non è il primo contatto, ma il secondo. Vettel è stato scorretto ad andare addosso a Lewis, questa è la cosa peggiore". Al termine della gara, non si è fatta attendere la replica del team principal Ferrari. "Siamo in Formula 1 o al Colosseo? – si è chiesto ironicamente Maurizio Arrivabene -. Se siamo al Colosseo, basta dirlo, basta fare una famosa tecnical directive e tutti ci allineiamo. Criticare troppo può sembrare inelegante, ma nel dubbio mi sembra che non si dia ragione alla Ferrari”. Una differenza di vedute che non poteva riflettersi nel pensiero di Vettel e Hamilton. "La manovra di Hamilton è stata pericolosa per chi sta dietro – ha dichiarato il tedesco -. Ha cercato di stare vicino alla safety car e ha frenato un paio di volte. Lui ha danneggiato la mia ala e io il suo fondo. Non so perché hanno penalizzato me e non lui”. Laconico Hamilton: "Vettel? È talmente palese quello che è successo che non c’è neanche bisogno di parlarne. Posso solo dire che non sia la condotta che ci si aspetta da un quattro volte campione del mondo. Ci sono state diverse safety car in quel punto e dovevo controllare il passo, per quello ho rallentato. Ma lui si vede che non stava seguendo quello che ho fatto. È stato pericoloso e avere solo 10 secondi di penalizzazione per una cosa del genere...”.

E se la verità fosse nel mezzo?

Come sempre in queste situazioni, si finisce per discuterne per giorni. I dibattiti da bar – e non solo – non possono però prescindere da un dato di fatto. E quello è l’errore di Vettel, che commette un evidente fallo di reazione. Da sanzionare e appunto sanzionato. Il comportamento di Hamilton, invece, rientra in un ambito di giudizio più soggettivo. Ma, anche qui, la sensazione è che a pensar male ci si azzecchi. Un rallentamento come quello difficilmente verrà mai sanzionato proprio per via del principio enunciato da Lauda ("Chi è davanti, fa l’andatura”). Eppure, non serve un pilota di altissimo livello per capire che si è trattato di una furbata. Proprio per questo, tutto si sarebbe potuto risolvere con maggiore coraggio. Come? Sanzione sia a Vettel che a Hamilton. Non soltanto una al tedesco, proprio quando il rivale stava rientrando ai box...