Vettel-Hamilton, ruotate che infiammano (finalmente) una Formula 1 d'altri tempi

I numeri vintage sulla carrozzeria, l'effetto suolo esasperato, le gomme larghe stile anni '70, ora pure le gommate stile anni '70. La Formula 1 del rilancio targata Liberty Media sembra aver trovato nel duello Vettel-Hamilton anche quel sapore antico, fatto di duelli duri e scomposti, che hanno fatto la storia delle corse negli anni più epici e che insidiano oggi un ambiente che, nell'ultimo ventennio specialmente, ha visto troppo spesso per protagonisti dei robot, sia in pista che fuori. A Baku sia la furba frenatina di Lewis sia la reazione scomposta di Seb sono stati gesti poco eleganti e financo pericolosi. Ma il motorsport a questi livelli è roba da duri, e per il pubblico molto meglio le scortesi ruotate o qualche gestaccio dalla telecamera onboard piuttosto che una spy story (a proposito: quella della McLaren ai danni della Ferrari compie giusto dieci anni) o un auto-incidente à la Nelsinho Piquet.

Perché prima di divenire una disciplina quasi totalmente fondata sul ritmo, una gara innanzitutto contro il cronometro e solo dopo contro gli avversari, la Formula 1 è stata ed è ancora a volte una sfida diretta, una storia di duelli romantici ma non sempre corretti. E i grandi dualismi, da Lauda-Hunt a Senna-Prost a Schumacher-Villeneuve giusto per restare negli ultimi 40 anni, sono entrati nell'immaginario collettivo non meno dei pluri-campioni del mondo o degli eroi maledetti come Gilles o Ronnie Peterson. Un po' di sana 'cafonaggine' può paradossalmente far bene ad una Formula 1 ingessata che punta ad allargare l'audience.

Da Piquet-Salazar a Schumi-Jacques: quando salta il bon ton

Senza arrivare ai leggendari pugni sul casco di Piquet a Salazar a Hockenheim '82, e mettendo sotto teca duelli altrettanto leggendari ma correttissimi come quello indimenticabile fra Gilles Villeneuve e Renè Arnoux a Digione '79, la storia anche recente del Circus ci restituisce precedenti illustri di nervi che saltano. Saltarono quelli di Nigel Mansell che, in pole davanti al compagno Prost in una prima fila tutta rossa a Portogallo '90, chiuse il francese contro il muretto dando via libera alle McLaren di Senna e Berger. Come saltarono quelli di Michael Schumacher, che nel '97 si giocò le proprie carte nella gara decisiva a Jerez contro Jacques Villeneuve come peggio non poteva: tentando di speronare il canadese che lo attaccava negli ultimi giri, ma rimettendoci lui sospensione e titolo. Lui che nel '94 aveva vinto il suo primo titolo 'agevolando' un contatto spettacolare e non privo di pericoli con Damon Hill. Furono invece saldissimi quelli di Alain Prost e Ayrton Senna, che scelsero deliberatamente l'eliminazione dell'avversario nel loro duello incrociato a Suzuka. E peraltro fra i due, a Hockenheim '91, ci fu un caso simile a quello di Baku, col brasiliano che frenò in faccia al francese in rettilineo. Finì quasi rissa ai box. Riavere uno scontro agonistico e nervoso a questi livelli, nel 2016, non è male.

Lewis-Sebastian, questione di nervi

Traslata ai nostri tempi ed ai relativi livelli di business, la sfida include inevitabilmente anche una costante, snervante sfida psicologica a colpi di allusioni, battutine e provocazioni. Più da parte di Hamilton che di Vettel, in verità, in questa prima parte di stagione. L'inglese ha provato - prima invocando l'atteso duello col rivale, poi scaricandogli addosso i favori del pronostico - ad esorcizzare le pressioni figlie della sconfitta dello scorso anno con Rosberg. Prima di Baku è arrivato a vagheggiare un possibile ritiro a fine stagione. Vettel fino ad ora aveva fatto spallucce, ma all'ennesima provocazione, la frenatina che forse non aveva intenti così dannosi ma che è stata evidentemente scorretta, è esploso. Gli sono saltati i nervi, come sopra, e con la gommata punitiva si è guadagnato una penalizzazione che, senza l'inconveniente alla protezione casco di Hamilton, sarebbe potuta risultare pesante per la sua classifica. Azioni e reazioni tremendamente umane che contribuiscono alla percezione di un ritorno ad una Formula 1 d'altri tempi. E che è pronta a regalare nella seconda parte di stagione un duello davvero epico fra i due. Due che fra riservatezza ed esuberanza, vita di famiglia e jet-set, allergia ai social e sovraesposizione mediatica, non potrebbero essere più diversi.