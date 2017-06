Vettel: “Siamo competitivi, sono contento della macchina”

C’è cauto ottimismo in casa Ferrari dopo le due sessioni di prove libere del venerdì al Gran Premio di Azerbaijan. Sul circuito di Baku, le migliori sono state le due Red Bull, ma Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno fatto vedere cose positive. Il tedesco ha chiuso terzo al mattino e quinto al pomeriggio, ma si è mostrato positivo ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso nel pomeriggio. Qui ci vuole un po’ di tempo a trovare il giusto ritmo perché la pista non è semplice. Spero di non essere stato l’unico ad usare le vie di fuga. Oggi mi sono girato tre volte ma spero che domani non ce ne sia bisogno. Ho provato alcune cose. Lo short run non è stato ideale perché non sono riuscito a mettere insieme il giro ma domani vedremo“. La Ferrari è comunque competitiva e domenica può ambire alla vittoria secondo Vettel. “Non ci manca tanto. Siamo vicini alle Red Bull sia sul giro secco che sul passo gara. Siamo stati competitivi in entrambe le sessioni. Dobbiamo solo mettere insieme le cose. Ma in generale sono contento della macchina“.

Più abbottonato, come suo solito, Kimi Raikkonen, che dopo il nono posto di stamattina si è piazzato quarto nel pomeriggio. “La cosa più difficile qui è far funzionare le gomme e portarle in temperatura. Se ci riesci allora tutto è più facile. La macchina va bene, ma dobbiamo lavorare sulle gomme. Per il resto non posso dire nulla. Abbiamo appena finito, non so come sono andati gli altri. Domani si vedrà“.

