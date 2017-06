Il 3 luglio la FIA esaminerà di nuovo il caso Vettel-Hamilton a Baku: Seb rischia nuove sanzioni

" In conseguenza dell’incidente del GP d’Azerbaijan, nel quale la vettura n.5 (Sebastian Vettel) è venuta a contatto la con la macchina numero 44 (Lewis Hamilton), lunedì 3 luglio la Fia esaminerà ulteriormente le cause dell’accaduto, valutando l’opportunità di prendere ulteriori decisioni. Una dichiarazione relativa all’esito di questo processo verrà resa disponibile prima del prossimo GP d’Austria. "

Questo il testo del comunicato ufficiale diramato dalla FIA in merito alla famigerata ruotata di Vettel ad Hamilton nel corso del 19° giro della gara di Baku in curva 15. Una conferma, dunque, delle indiscrezioni provenienti dalla Germania relativamente ad un procedimento disciplinare nei confronti del tedesco. Ulteriore esame che potrebbe portare a nuovi sviluppi anche negativi per il ferrarista che, lo ricordiamo, ha scontato uno Stop&go di 10 secondi nel corso del GP.

La posizione del quattro volte campione del mondo è piuttosto scomoda dal momento che, dopo quanto avvenuto, è a soli tre punti dalla sospensione della superlicenza Fia, essendoci il precedente del GP del Messico 2016 quando Seb insultò via radio la Race Direction e Charlie Whiting. Il Mondiale potrebbe decidersi in tribunale?

