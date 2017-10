Il cambio di Vettel sembra intatto, verdetto definitivo a Suzuka

Una notizia positiva dopo un weekend nero a Sepang per la Ferrari? Sembrerebbe di si. L’incidente tra Sebastian Vettel e Lance Stroll nel giro d’onore che, oltre alle varie ironie sul web, ha alimentato grande preoccupazione circa i danni riportati dalla SF70H, potrebbe regalare un po di positività al Cavallino Rampante. Ebbene, secondo quanto riporta Sky Sport, il cambio della vettura di Maranello sembra essere intatto e non aver riportato danni. L’impatto, infatti, causato dal tamponamento di Stroll, avrebbe potuto interessare per l’appunto la zona del cambio e quindi il rischio di una sostituzione con conseguente penalità di 5 posizioni in griglia di partenza nel prossimo GP del Giappone (6-8 ottobre).

Dai primi accertamenti non ci dovrebbero essere problemi ma la risposta definitiva la darà solo la pista di Suzuka (Giappone), sede del prossimo appuntamento del Mondiale di F1 2017 (6-8 ottobre), nel corso delle prove libere 1. Tuttavia, resta l’eccezionalità di un caso che non ha precedenti. Il regolamento non prevede come ci si debba comportare in caso di incidente a gara finita e con Vettel classificato. Di norma, la sostituzione del cambio comporterebbe 5 posizioni di penalità in griglia di partenza nell’appuntamento successivo ma la macchina del teutonico, contrariamente a quel che accade di solito, non è mai arrivata al parco chiuso. Non si sa quindi, qualora la scuderia decidesse di sostituire il componente, se verrebbe comunque penalizzata o meno.

giandomenico.tiseo@oasport.it