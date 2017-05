Il Raikkonen di Monaco può diventare l'arma vincente della Ferrari

Quante speculazioni sono state fatte sulla strategia Ferrari nel GP di Montecarlo, sesto appuntamento del Mondiale 2017 di F1… “Sabotaggio per Kimi”; “La Rossa ha già deciso di puntare tutto su Vettel”; “Undercut senza senso”. Sono un po’ queste le affermazioni di addetti ai lavori o semplici appassionati che, seguendo il darsi in pista del Principato, hanno cercato di dare una chiave di lettura alla famigerata entrata ai box del finlandese, in testa fino a metà della corsa e poi secondo alle spalle del teammate sulla linea del traguardo.

Senza voler tornare sulla polemica o prendendo posizione a riguardo, essendo un tema ormai trito e ritrito, quel che ora rimane negli occhi è la velocità dimostrata dal finnico nel corso del weekend monegasco su un tracciato mai particolarmente amato. La pole position ottenuta a distanza di ben 9 stagioni e la sicurezza sulla SF70H sono aspetti da non sottovalutare e da accogliere con il sorriso dalla Rossa e, se vogliamo, anche dallo stesso Sebastian Vettel.

Perchè? Un Raikkonen spento e poco incisivo, infatti, non può di certo essere utile alla causa nella lotta per il Mondiale costruttori e va da sé che la crescita della vettura, fattore determinante nella battaglia con la Mercedes, dipende anche dalla resa del campione del mondo 2007. Lungo i 3337 metri, voglia di vincere e determinazione, fin dal sabato, erano ben presenti nell’animo del nordico. L’aver regolato un mago del giro secco come Sebastian è un messaggio chiaro che Kimi c’è.

Come dicevamo, ciò potrebbe avvantaggiare anche il tedesco. Avere un compagno di squadra che spinge, di riflesso aumenta il carico di adrenalina e motivazioni per cercare di imporsi. Due piloti in grado di vincere, al di là di qualunque gioco di squadra, sono un’arma in più. La delusione sul podio di Raikkonen, dunque, va letta con il segno “+” proprio perchè ogni driver compete per fare il meglio possibile