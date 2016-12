Il sogno Ferrari di Antonio Giovinazzi: un futuro da pilota ufficiale nel 2018?

La notizia è ormai ufficiale da 24 ore: Antonio Giovinazzi sarà il terzo pilota del team Ferrari in F1 nel Mondiale 2017. E’ questo il messaggio mandato chiaro e forte dal Presidente Sergio Marchionne nel tradizionale pranzo di Natale con la stampa specializzata.

Diverse ore al simulatore aspettano il giovane Antonio, classe 1993, con tanta voglia di sfondare ed imporsi. La stagione corrente è stata quella del sogno e del grande incubo per il ragazzo di Martina Franca (TA). 3 vittorie e sette podi erano valsi la vetta del Mondiale di GP2, categoria propedeutica alla Formula1, con la monoposto del Team PREMA ad una gara dal termine. I 7 punti di vantaggio sul compagno di squadra Pierre Gasly sembravano essere un buon tesoretto sul tracciato di Abu Dhabi ma la corsa finale non è stata così fortunata per il driver pugliese. Un secondo posto iridato amaro ma da accettare essendo esordiente nella classe menzionata.

Tuttavia la decisione nei sorpassi e la grande capacità di lettura della gara sono qualità che non sono sfuggite alla Scuderia di Maranello, spesso accusata di eccessiva esterofilia. Di fatto, Giovinazzi, con il ruolo attuale potrà provare la vettura 2017 nel corso dei test privati autorizzati dalla FIA nonché per lo sviluppo degli pneumatici Pirelli, dalla prossima annata assai più larghi.

Che sia solo l’anticamera per rivedere un italiano in F1 nel 2018? La scadenza dei contratti di Sebastian Vettel e di Kimi Raikkonen invita a fantasticare, specialmente guardando all’età del finlandese (37 anni) non più di primissimo pelo. Di fatto anche l’anno prossimo non avremo al via alcun nostro rappresentante nella massima espressione della competizione su quattro ruote. Era il 2011, quando il Bel paese schierava Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi a tenere alto l’onore del tricolore.

Con il “Jon Bonjovi” italiano ci potrebbero essere concrete possibilità per porre fine al digiuno e magari immaginare vittorie mondiali visto che gli ultimi piloti italici a potersi fregiare di un titolo in F1 sono stati Giuseppe Farina ed Alberto Ascari e di anni ne sono passati oltre sessanta…

