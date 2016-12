In Brasile sicuri “Felipe Massa ha firmato con la Williams per la prossima stagione”

Importantissima indiscrezione filtra dal Brasile: secondo il sito web specializzato Grande Premio, Felipe Massa avrebbe già firmato un contratto con la Williams per prossima stagione agonistica di Formula 1. L’accaduto che riguarda il paulista risalirebbe al 19 dicembre scorso. Per Massa, che soltanto qualche mese fa aveva annunciato il suo ritiro, ci sarebbe (il condizionale è d’obbligo) un accordo di 6 milioni di euro che si concretizzerebbe nel caso in cui l’ex Williams Valtteri Bottas si trasferisca in Mercedes, in sostituzione di Nico Rosberg. Lo stesso team di Grove, tuttavia, starebbe ancora trattando con la casa delle Freccie d’Argento per avere i motori Mercedes gratis in vista della stagione 2017. Dal canto suo, è chiaro come la Williams sia alla ricerca di un pilota con una solida base di esperienza da affiancare al giovanissimo Lance Stroll, il nuovo volto della F1, canadese, classe 1998.

giuseppe.bernardi@oasport.it